Новый Hyundai Ioniq 5 может удивить салоном в стиле Tesla

В интернет утекло первое шпионское фото салона, судя по всему принадлежащего обновленной версии электрического хэтчбека Hyundai Ioniq 5. И если верить им, то реформенная корейская 5-дверка собирается повторить ряд решений своего американского конкурента Tesla.

В новом минималистичном дизайне передней панели Hyundai может отказаться от традиционного 2-экранного формата комбинации приборов и мультимедийной системы, объединенных под одно и то же стекло, ограничившись только центральным дисплеем, как это реализовано в «Тесла».

За отображение всей необходимой информации вместо классической приборной панели будет отвечать именно этот экран, работающий на базе новейшей операционной системы Hyundai Pleos Connect, которая, в свою очередь, будет базироваться на платформе Android Automotive.

Премьера этой «мультимедийки» должна состояться в ближайшее время в новом «батарейном» хэтчбеке Ioniq 3.

Прототип нового Ioniq 5 выделяется тем, что в нем полностью отсутствуют кнопки или регуляторы, расположенные либо на большом центральном дисплее, либо по его бокам. Поэтому, скорее всего, единственными несенсорными органами управления в машине окажутся кнопки, установленные на рулевом колесе автомобиля.

Напомним, реформенный Hyundai Ioniq 5 был представлен весной 2024 года, поэтому остается относительно свежим автомобилем. Тем не менее, корейцы уже готовят его новое поколение, которое, судя по всему, может увидеть свет в 2027 или 2028 году.