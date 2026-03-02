У Dacia будет свой новый «европейский Largus» 

Бюджетная марка Dacia готовится к запуску на европейском рынке нового игрока, призванного произвести революцию в сегменте семейных автомобилей.

Недорогой суббренд Renault готовит очередной универсал, который по формату будет аналогичен российскому Lada Largus. Тот, напомним, исторически уходит корнями как раз к Dacia и базируется на платформе снятого с конвейера Logan MCV.

Ожидается, что новинка Dacia получит имя Spacer. Накануне в европейской прессе о ней были раскрыты свежие подробности.

По слухам, автомобиль будет представлять собой функциональный и недорогой компактный универсал. Его длина может составить от 4,4 до 4,6-метров, а колесная база растянуться до 2,7-метров. Это гарантирует машине вместительное внутреннее пространство и большое багажное отделение.

Внешне универсалу предстоит перенять экстерьерные решения у новых Dacia Duster и Dacia Bigster с их угловатыми линиями кузова и особым оформлением «передка».

Построенный на платформе CMF-B универсал будет комплектоваться теми же моторами, что и его родственники по «тележке». Одним из них станет мягко-гибридная силовая установка на базе 1,2-литрового бензинового мотора TCe мощностью 140 лошадиных сил.

Дополнять ДВС будет 48-вольтовая электрическая система. Кроме него машину предложат в варианте, работающем на сжиженном природном газе (LPG) и, возможно, со 155-сильным полноценным гибридным двигателем, гарантирующим низкий расход топлива и плавность хода.

«Фишкой» Dacia Spacer может стать наличие системы полного привода, реализованной установкой дополнительного электромотора на задней оси.

Выпуск нового европейского универсала наладят на заводе в Турции (город Бурса). Что касается потенциальной цены, то в «Старом Свете» за новинку, скорее всего, будут просить от 20 до 25 тысяч евро (1,8 – 2,3-миллиона рублей).