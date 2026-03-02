На Балканах создали роскошный автодом: он выглядит как люксовый гостиничный номер на колесах

Дома на колесах далеко не всегда представляют собой роскошные модели, но именно такой автодом недавно удалось спроектировать одной небольшой кампании с Балкан.

Фирма под названием Hip 4Family создала премиальный кемпер с двумя зонами отдыха, построенный на шасси Mercedes-Benz Sprinter.

В передней части жилого отсека расположилась детская зона отдыха со столом и откидной кроватью, в задней – родительское пространство с большим количеством мягкой мебели.

Оба кластера способны легко трансформироваться в полноценные двухспальные кровати шириной 1,4-метра, на которых могут разместиться на ночевку до четырех человек.

Кухню в этом роскошном автодоме разместили между гостиными. В ней можно расчитывать на гарнитур с рабочей поверхностью 125×60 см, 2-конфорочной плитой и холодильником объемом 141 литр.

Внутри уместилась полноценная ванная комната. Раковина убирается, когда не используется. Также есть душ и кассетный туалет.

За счет двухуровневого пола в этом балканском автодоме можно хранить большое количество вещей. Общий объем багажного отделения в нем составляет целых 2780 литров.

В базовой версии для Hip 4Family предложен аккумулятор емкостью 100 Ач, но в качестве опции можно заказать батареи емкостью до 600 Ач и солнечные панели мощностью 840 Вт, позволяющими автодому долгое время оставаться автономным.

Комфорт внутри обеспечивается отопителем Truma 6E и 12-вольтовым кондиционером, интегрированным в двойной пол. По всему салону размещено множество USB-портов и розеток на 230 В.

Сколько стоит такой дом на колесах? В Европе за его базовую версию просят 150 тысяч евро (13,6-миллиона рублей).