На Балканах создали роскошный автодом: он выглядит как люксовый гостиничный номер на колесах

Михаил Романченко
Михаил Романченко
Дома на колесах далеко не всегда представляют собой роскошные модели, но именно такой автодом недавно удалось спроектировать одной небольшой кампании с Балкан. 

Фирма под названием Hip 4Family создала премиальный кемпер с двумя зонами отдыха, построенный на шасси Mercedes-Benz Sprinter. 

В передней части жилого отсека расположилась детская зона отдыха со столом и откидной кроватью, в задней – родительское пространство с большим количеством мягкой мебели.

Оба кластера способны легко трансформироваться в полноценные двухспальные кровати шириной 1,4-метра, на которых могут разместиться на ночевку до четырех человек.

Кухню в этом роскошном автодоме разместили между гостиными. В ней можно расчитывать на гарнитур с рабочей поверхностью 125×60 см, 2-конфорочной плитой и холодильником объемом 141 литр.

Внутри уместилась полноценная ванная комната. Раковина убирается, когда не используется. Также есть душ и кассетный туалет.

За счет двухуровневого пола в этом балканском автодоме можно хранить большое количество вещей. Общий объем багажного отделения в нем составляет целых 2780 литров.

В базовой версии для Hip 4Family предложен аккумулятор емкостью 100 Ач, но в качестве опции можно заказать батареи емкостью до 600 Ач и солнечные панели мощностью 840 Вт, позволяющими автодому долгое время оставаться автономным. 

Комфорт внутри обеспечивается отопителем Truma 6E и 12-вольтовым кондиционером, интегрированным в двойной пол. По всему салону размещено множество USB-портов и розеток на 230 В.

Сколько стоит такой дом на колесах? В Европе за его базовую версию просят 150 тысяч евро (13,6-миллиона рублей). 

Фото:Hip 4Family

