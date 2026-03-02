ДомойАвтоновости сегодня«Малыш» Land Rover Defender Sport будет бескомпромиссным «проходимцем»

«Малыш» Land Rover Defender Sport будет бескомпромиссным «проходимцем»

Алиса Шашкова
Копия land rover baby defender render 2025 v2 cmyk final 1

Внедорожник Land Rover Defender является образцом для многих с точки зрения характеристик, демонстируемых на бездорожье. Но вскоре у этой дорогой модели появится более доступный аналог с приставкой к названию «Sport», который обещает оказаться не менее бескомпромиссным «проходимцем».

Об этом в интервью изданию «Autocar» рассказал топ-менеджер британского автопроизводителя Марк Кэмерон. Специалист подтвердил, что работы над машиной уже идут полным ходом, но пока не сообщил сроки запуска автомобиля в продажу.

Defender Sport — это совершенно новый продукт, а не попытка создать электрический аналог нынешнего Defender 90. Такое решение продиктовано конструктивными особенностями, необходимыми для использования специально разработанной электрической платформы.

ZBZBG5224BBB7H6ZJPUJTAVSOY 1

Предполагается, что его длина составит чуть более 4,5 метров. Он будет построен на платформе JLR EMA, которая ляжет в основу многих будущих электромобилей компании, включая Velar и Range Rover Evoque. «Тележке» предстоит поддерживать 800-вольтовую сеть и технологию ультрабыстрой зарядки. 

В Land Rover еще не определились, будет ли их новый внедорожник 100-процентным электрокаром, либо получит электрифицированные ДВС. Впрочем, не исключено, что в итоге продавать новый Defender Sport будут как в первой, так и второй модификации параллельно.

Презентация нового внедорожника Land Rover намечена на этот год, но до дилеров машина доберется не раньше 2027-го. 

