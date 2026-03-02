«Малыш» Land Rover Defender Sport будет бескомпромиссным «проходимцем»

Внедорожник Land Rover Defender является образцом для многих с точки зрения характеристик, демонстируемых на бездорожье. Но вскоре у этой дорогой модели появится более доступный аналог с приставкой к названию «Sport», который обещает оказаться не менее бескомпромиссным «проходимцем».

Об этом в интервью изданию «Autocar» рассказал топ-менеджер британского автопроизводителя Марк Кэмерон. Специалист подтвердил, что работы над машиной уже идут полным ходом, но пока не сообщил сроки запуска автомобиля в продажу.

Defender Sport — это совершенно новый продукт, а не попытка создать электрический аналог нынешнего Defender 90. Такое решение продиктовано конструктивными особенностями, необходимыми для использования специально разработанной электрической платформы.

Предполагается, что его длина составит чуть более 4,5 метров. Он будет построен на платформе JLR EMA, которая ляжет в основу многих будущих электромобилей компании, включая Velar и Range Rover Evoque. «Тележке» предстоит поддерживать 800-вольтовую сеть и технологию ультрабыстрой зарядки.

В Land Rover еще не определились, будет ли их новый внедорожник 100-процентным электрокаром, либо получит электрифицированные ДВС. Впрочем, не исключено, что в итоге продавать новый Defender Sport будут как в первой, так и второй модификации параллельно.

Презентация нового внедорожника Land Rover намечена на этот год, но до дилеров машина доберется не раньше 2027-го.