Новый 7-местный рамный внедорожник Toyota готов к запуску: гибрид дизайна RAV4 и Hilux

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
new toyota fortuner rendering yellow f7357cdcd6 1

Разработка следующей генерации рамного внедорожника Toyota Fortuner подходит к концу. Семиместная модель, базирующаяся на пикапе-бестселлере Hilux, готова пройти через те же изменения, которые произошли с утилитарником в прошлом году. 

Ожидается, что машина сохранит свои превосходные внедорожные характеристики и 7-местную компоновку салона, но обзаведется более современным дизайном, который будет черпать вдохновление как в соплатформенном Hilux, так и актуальной генерации популярного кроссовера RAV4.

Как показано на свежих спекулятивных рендерах, модернизированный Toyota Fortuner получит дизайн передней части, срисованный с родственного «Хайлакс». Новая радиатора и брутальный передний бампер сделают машину более современной и футуристичной, тогда как корма, вероятно, будет срисована с кроссовера RAV4 с его черной декоративной полосой, соединяющей горизонтальные задние фонари. 

new generation toyota fortuner rendering 3efd7a10b0 1
Toyota Fortuner нового поколения (спекулятивный рендер)

Fortuner следующего поколения должен сохранить предыдущую архитектуру, но она будет доработана. Ожидается, что выбор силовых установок для внедорожника будет на повторять Hilux, включая 2,8-литровый дизельный турбодвигатель и 48-вольтовую мягкую гибридную систему, с максимальной грузоподъемностью 1 тонна и буксировочной способностью 3,5 тонны. 

Кроме того, ожидается появление полноценного электромотора с батареей, обеспечивающей тяжелому рамному «вездеходу» запас хода в 240 километров и улучшенные возможности буксировки.

new toyota hilux interior be3f6ca4be 1
Интерьер Toyota Hilux нового поколения

Как будет выглядеть салон нового Fortuner на рендерах пока не показали, но, скорее всего, внутри него разместятся независимые 12,3-дюймовые экраны виртуальной комбинации приборов и мультимедийной системы, как в свежем Hilux.

Физические кнопки для таких ключевых функций как кондиционер и аудиосистема будут сохранены, а рулевое колесо позаимствуют у Land Cruiser. 

Дебют нового поколения Toyota Fortuner запланирован на этот год. 

Фото:Cartoq, Toyota

