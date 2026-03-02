Новый 7-местный рамный внедорожник Toyota готов к запуску: гибрид дизайна RAV4 и Hilux

Разработка следующей генерации рамного внедорожника Toyota Fortuner подходит к концу. Семиместная модель, базирующаяся на пикапе-бестселлере Hilux, готова пройти через те же изменения, которые произошли с утилитарником в прошлом году.

Ожидается, что машина сохранит свои превосходные внедорожные характеристики и 7-местную компоновку салона, но обзаведется более современным дизайном, который будет черпать вдохновление как в соплатформенном Hilux, так и актуальной генерации популярного кроссовера RAV4.

Как показано на свежих спекулятивных рендерах, модернизированный Toyota Fortuner получит дизайн передней части, срисованный с родственного «Хайлакс». Новая радиатора и брутальный передний бампер сделают машину более современной и футуристичной, тогда как корма, вероятно, будет срисована с кроссовера RAV4 с его черной декоративной полосой, соединяющей горизонтальные задние фонари.

Toyota Fortuner нового поколения (спекулятивный рендер)

Fortuner следующего поколения должен сохранить предыдущую архитектуру, но она будет доработана. Ожидается, что выбор силовых установок для внедорожника будет на повторять Hilux, включая 2,8-литровый дизельный турбодвигатель и 48-вольтовую мягкую гибридную систему, с максимальной грузоподъемностью 1 тонна и буксировочной способностью 3,5 тонны.

Кроме того, ожидается появление полноценного электромотора с батареей, обеспечивающей тяжелому рамному «вездеходу» запас хода в 240 километров и улучшенные возможности буксировки.

Интерьер Toyota Hilux нового поколения

Как будет выглядеть салон нового Fortuner на рендерах пока не показали, но, скорее всего, внутри него разместятся независимые 12,3-дюймовые экраны виртуальной комбинации приборов и мультимедийной системы, как в свежем Hilux.

Физические кнопки для таких ключевых функций как кондиционер и аудиосистема будут сохранены, а рулевое колесо позаимствуют у Land Cruiser.

Дебют нового поколения Toyota Fortuner запланирован на этот год.