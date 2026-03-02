Маленький, да удаленький: до России доехала некитайская иномарка, которая стоит дешевле Lada

ДомойАвтоновости сегодняМаленький, да удаленький: до России доехала некитайская иномарка, которая стоит дешевле Lada

Высокая цена на машины и увеличение утилизационного сбора заставляет «серых» импортеров переключать свое внимание на иномарки ультрабюджетного класса. Очередным пополнением этого сегмента автомобилей стал небольшой минивэн компании Mitsubishi, главной «фишкой» которого является крайне низкая цена.

Как стало известно нашей редакции, на рынок России прибыл первый экземпляр Mitsubishi Town Box. Это представитель когорты кей-каров (особого сегмента, основанного в Японии). Его длина составляет 3,4-метра, ширина 1,5-метра, а высота – 1,8-метра.

В Японии эта модель оснащается маленьким 0,7-литровым бензиновым атмосферным мотором, развивающим всего 64 лошадиные силы. Помогает ему вариатор. Привод может быть как задним, так и полным.

В Россию «серый» импортер завез Mitsubishi Town Box в варианте FR (задний привод). Это новый автомобиль без пробега 2025 года выпуска, выкупленный в Японии, на сиденьях которого до сих пор сохраняются полиэтиленовые чехлы.

Праворульный компактный минивэн обладает четырьмя посадочными местами внутри, кондиционером, мультирулем, а также информационно-развлекательной системой, установленной на центральной консоли.

Кроме того, в оснащение этой модели входит система Start/Stop, лидары, размещенные на верхней части лобового стекла, и раздвижные двери с двух сторон кузова.

Машину привезла в Россию компания, специализирующаяся на поставках автомобилей по схеме альтернативного импорта из Японии, Китая Кореи, Грузии, Европы и даже США.

За уникальный для нашего рынка автомобиль она просит 1 миллион 321 тысячу рублей. Это даже дешевле, чем сейчас в России стоят новые Lada Vesta в отдельных комплектациях. 

