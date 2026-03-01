ДомойАвтоновости сегодняОбновленный флагманский седан Hyundai показался без маскировки на черно-белых фото

Обновленный флагманский седан Hyundai показался без маскировки на черно-белых фото

Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Седан Hyundai Grandeur появился еще в 80-х годах прошлого столетия, но уже тогда представлял собой бизнес-четырехдверку, основанную на Mitsubishi Debonair. 

С третьей генерации, дебютировавшей в конце 90-х, эта модель стала собственной разработкой корейского автопроизводителя. Сейчас седан пребывает в седьмой по счету итерации, которая появилась в 2022 году. И готовится пережить первую крупную модернизацию.

До сих пор не было понятно, по каким канонам она пройдет. Но накануне корейской прессе каким-то образом удалось снять с прототипов нового Grandeur камуфляж, причем как снаружи, так и внутри.

На черно-белых фотографиях показан дизайн передней части кузова этой флагманской легковой модели Hyundai, а также интерьер автомобиля. 

Судя по ним, бизнес-четырехдверка избавится от крупных основных блоков фар в пользу небольших горизонтальных кластеров. Над ними, как и прежне, будет возвышаться узкая полоса светодиодных ДХО, решетка радиатора поменяет внутренности, а бамперы окажутся хоть и незначительно, но перелицованы.

грандеур обновленный салон

Еще более серьезные изменения произойдут в салоне машины, где большой объединенный экран мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов будет заменен на отдельные дисплеи.

Причем первый тачскрин увеличится размерах, тогда как второй расположится ближе к лобовому стеклу, станет заметно компактнее и будет отображать только самую важную для водителя информацию. 

Рестайлинг вряд ли внесет серьезные коррективы в моторную гамму Grandeur, который сейчас комплектуется бензиновым 2,5-литровым атмосферным ДВС на 198 «сил», мягко-гибридной силовой установкой на 230 л.с., а также «топовым» 3,5-литровым двигателем V6, выдающим 300 «скакунов».

Премьера обновленного большого седана Hyundai должна состояться в этом году. 

Фото:MediaAuto

