Владельцы Toyota Prius 2026 жалуются на странный жужжащий звук: он предвестник серьезной поломки

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Копия 2025 toyota prius 1

Toyota Prius 5 поколения, вышедший на мировой рынок в 2023 году, зарекомендовал себя практически таким же безотказным автомобилем, как и его предшественники. Однако со временем оказалось, что все не так безоблачно, как многие думают.

В последнее время на профильных форумах владельцы «Приусов» 2026 модельного года из США жалуются на странный дефект, который является предвестником будущей поломки системы охлаждения двигателя. И проявляется он жужжащим звуком. 

2025 Toyota Prius Nightshade 001 1600

Обладатели новых Prius массово жалуются на отказы электродвигателей вентиляторов. Дилеры уже меняют их по гарантии, а один из пользователей заметил, что перед этой поломкой слышен особый жужжащий звук, похожий на тот, что издает рой пчел. Он исходит из подкапотного пространства машины во время работы двигателя на холостом ходу или во время ее зарядки от розетки.

Если такой гул есть, то вентилятору охлаждения мотора может срочно требоваться обслуживание.

Утверждается, что тенденция выглядит таким образом, что электродвигатели вентилятора охлаждения силовой установки в Toyota Prius 2026 могут выходить из строя еще до первой плановой замены масла в их двигателях, то есть на мизерных пробегах.

1634292 2025 toyota prius nightshade plug hybrid review by david colman.6 lg 1

В случае, если вентилятор все же сломается, то это приведет к перегреву гибридной батареи и необратимой потери ей емкости. 

Лучшей защитой от этой неисправности владельцы называют внимательно прислушиваться к звукам, исходящим из-под капота новых «Приусов». Если они есть, то стоит поспешить с визитом к дилеру, который заменит потенциально неисправный вентилятор на новый. 

Фото:Toyota

