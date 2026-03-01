Новый Sandero Stepway: не семейный хэтчбек, а брутальный компакт-кроссовер

У румынского суббренда Renault (компании Dacia) большие планы на будущее. Компания стремится сохранить приключенческий дух, который отличал ее от других марок в последние годы. Его воплощением было новое поколение Duster и совершенно новый большой «паркетник» Bigster.

Теперь в Dacia готовят крупную модернизацию одной своей хорошо известной семейной модели – хэтчбека Sandero Stepway, который с переходом в новое поколение поменяет не только дизайн, но и форм-фактор.

Если информация, раскрытая французским порталом «Auto-Moto» верна, а его рендеры окажутся правдивыми, следующая генерация «Сандеро Степвей» будет самостоятельной моделью, кардинально отличающейся от простого Sandero. Сделано это будет для того, чтобы родственные машины не отбирали друг у друга покупателей.

Судя по свежим изображениям, новый Sandero Stepway обещает примерить футуристичный дизайн, заданный свежими Duster и Bigster.

Dacia Sandero Stepway нового поколения (спекулятивный рендер)

Машина приобретет 2-уровневые дневные ходовые огни, визуально объединенные с хромированными вставками на решетке радиатора. Фары головного света разместятся ниже в сложном по конструкции бампере, колесные арки обзаведутся широким пластиковым обвесом, а на дверях появятся особые наклейки и надпись Stepway.

Ожидается, что новый Sandero Stepway увеличится в размерах, достигнув длины 4,2-метра. Таким образом по габаритам «паркетник» окажется аналогом Captur.

В дополнение к классическим бензиновым, гибридным и газовым двигателям для машины могут предложить в том числе электромотор, что расширит потенциальную аудиторию модели. Кроме того, для кроссовера, скорее всего, будет положен опциональный полный привод.

Премьера машины может состояться в 2028 году, а ее цена в Европе должна расположиться в вилке от 15 до 20 тысяч евро (1,4 – 1,8-миллиона рублей).