Honda по цене Vesta: в России стартовали продажи японского седана за 1,7 млн рублей

Цены на автомобили продолжают расти. Причем как во всем мире, так и в России. Это привело к тому, что все большую популярность в том числе на нашем рынке набирают бюджетные модели. И некоторые из них способны по цене поконкурировать с отечественным бестселлером Lada Vesta.

Одну из таких моделей недавно начали завозить в Россию по схеме альтернативного импорта. Ее особенностью является тот факт, что это машина знаменитого японского бренда Honda, но созданного не для «Страны восходящего солнца», а для Китая.

Речь идет о 4-дверке Honda Envix. Такие автомобили собирают в КНР на совместном заводе местной Dongfeng и «Хонды».

Envix является представителем сегмента машин С-класса и заметно превосходит российскую Lada Vesta по габаритам.

Длина этого седана равна 4,8-метрам, ширина 1,8-метрам, а высота 1,5-метрам. Расстояние между осями в случае с этой моделью достигает 2,7-метров. Для сравнения, размеры российской «Весты» выглядят следующим образом: 4,4-метра в длину, 1,8-метра в ширину и 1,5-метра в высоту при колесной базе в 2,6-метра.

Прибывший на наш рынок Honda Envix укомплектован литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, выдающим 122 лошадиные силы. Коробка передач – вариатор, привод – передний.

Машину продает один крупный автосалон из Новосибирска, торгующий продукцией «серого» импорта.

Новый Honda Envix конца 2025 года выпуска без пробега, завезенный из Китая и доступный в том числе под заказ, оценен в 1 миллион 690 тысяч рублей. Продавец утверждает, что это цена под ключ и включает в себя утилизационный сбор.