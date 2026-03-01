«Безупречная репутация»: Hyundai оправдался за высокие цены на машины в сравнении с китайскими

Еще в начале 2000-х корейские автомобили, в том числе машины Hyundai, считались многими покупателями чем-то откровенно некачественным и не имеющим больших перспектив. Однако с тех пор многое изменилось и теперь корейские авто сильно ценятся во всем мире.

По аналогичному пути сейчас идут китайские автопроизводители. На днях у представителей Hyundai в Австралии спросили, почему их машины такие дорогие в сравнении с их «поднебесными» конкурентами, на что журналистам был дан крайне неожиданный ответ.

По словам топ-менеджеров «Хендэ», в эпоху электрокаров покупатели новых машин готовы платить больше за «традиционные бренды», имеющие безупречную репутацию.

Hyundai относит себя к этому списку марок и не собирается делать машины дешевле в качестве ответа китайским конкурентам, пока не имеющим такой истории.

Одновременно с этим руководству австралийского офиса крупнейшего корейского автопроизводителя был задан вопрос, как китайским брендам удается устанавливать такую низкую стоимость своих машин на фоне прайс-листа корейских брендов, но комментировать ценообразование конкурентов в Hyundai Australia отказались.