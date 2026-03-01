ДомойАвтоновости сегодня«Безупречная репутация»: Hyundai оправдался за высокие цены на машины в сравнении с...

«Безупречная репутация»: Hyundai оправдался за высокие цены на машины в сравнении с китайскими

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 9fc26ddf bfc9 50c5 b3a0 4685f3f50000 1

Еще в начале 2000-х корейские автомобили, в том числе машины Hyundai, считались многими покупателями чем-то откровенно некачественным и не имеющим больших перспектив. Однако с тех пор многое изменилось и теперь корейские авто сильно ценятся во всем мире.

По аналогичному пути сейчас идут китайские автопроизводители. На днях у представителей Hyundai в Австралии спросили, почему их машины такие дорогие в сравнении с их «поднебесными» конкурентами, на что журналистам был дан крайне неожиданный ответ.

По словам топ-менеджеров «Хендэ», в эпоху электрокаров покупатели новых машин готовы платить больше за «традиционные бренды», имеющие безупречную репутацию.

Hyundai относит себя к этому списку марок и не собирается делать машины дешевле в качестве ответа китайским конкурентам, пока не имеющим такой истории. 

Одновременно с этим руководству австралийского офиса крупнейшего корейского автопроизводителя был задан вопрос, как китайским брендам удается устанавливать такую низкую стоимость своих машин на фоне прайс-листа корейских брендов, но комментировать ценообразование конкурентов в Hyundai Australia отказались. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Hyundai
ИСТОЧНИК:Drive

Читайте также:

Последние новости:

Обновленный флагманский седан Hyundai показался без маскировки на...

Владельцы Toyota Prius 2026 жалуются на странный жужжащий...

Новый Sandero Stepway: не семейный хэтчбек, а брутальный...

Флагманский вседорожник Honda рвется на родину

Honda по цене Vesta: в России стартовали продажи...

В Европе придумали уютный микро-дом на колесах по...

Популярный родстер Mazda может стать полностью бесшумным

Новый Toyota Yaris удивит спортивным дизайном и электротягой

Следующее поколение седана Honda Accord будет более «деловым»...

Brabus за недорого: на продажу в Дубае выставили...

В Россию массово везут вместительный минивэн Honda, который...

Внедорожная версия нового Toyota RAV4 стала еще большим...

Audi обещает выпустить преемника TT уже в 2027...

Mitsubishi Delica D:5 превратилась в идеальную микро-спальню для...

Как двигатель, разработанный Toyota, посрамил все американские V8

Toyota больше не чемпион: Honda завоевала корону по...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+