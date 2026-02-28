Внедорожная версия нового Toyota RAV4 стала еще большим бруталом благодаря JAOS

Компания JAOS, эксперт по тюнингу внедорожников и кроссоверов, неоднократно сотрудничавший с Toyota, представила свой комплект доработок для нового поколения RAV4 Adventure на автосалоне в Осаке в 2026 году.

Автомобиль оснастили серией эксклюзивных элементов JAOS Style, придающих ему более привлекательный и брутальный внедорожный вид.

Боди-кит для Toyota RAV4 Adventure от JAOS

Боди-кит для «РАВ4» включает в себя устойчивую к царапинам накладку с янтарной светодиодной подсветкой, установленную на верхней части решетки радиатора.

Кроме того, в комплект входят новые бамперы спереди и сзади, расширенные колесные арки с открытыми болтами, пластиковый обвес боковых юбок, а также 17-дюймовые матовые черные легкосплавные колеса Adamas BL5, обутые во вседорожные покрышки Toyo Open Country A/T III.

Дополнительно JAOS предлагает для RAV4 Adventure новой генерации 2-цветные красно-черные брызговики, водонепроницаемый поддон для багажного отделения, а также устойчивые к царапинам панели для дверных ручек.

Стоимость боди-кита для приключенческого «РАВ4» новой генерации составит 409 тысяч 209 иен. При пересчете на российскую валюту это около 200 тысяч рублей. Колесные диски придется докупать отдельно. Их цена будет равна 218 тысячам 200 иенам (порядка 108 тысяч рублей).

Продажи комплекта доработок JAOS для нового Toyota RAV4 во внедорожной версии Adventure стартуют в ближайшие недели. Предлагать его будут исключительно в Японии.