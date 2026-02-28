ДомойАвтоновости сегодняAudi обещает выпустить преемника TT уже в 2027 году

Audi обещает выпустить преемника TT уже в 2027 году

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
audi concept c 2025 1 1

Со слухами о том, что Porsche собирается отказаться от электрических моделей Boxster и Cayman, начали ходить разговоры, что та же самая участь ждет и Audi. 

Однако накануне гендиректор «Ауди» Гернот Делльнер заверил поклонников марки, что преемник модели TT, который будет также работать на электротяге, по-прежнему в повестке.

audi concept c 2025
Концепт-кар Audi C

Согласно внутреннему письму, которое появилось в распоряжении немецкой региональной газеты «Donaukurier», глава Audi в штаб-квартире компании в Ингольштадте заявил, что автопроизводитель никак не зависит от проектов Porsche, поэтому отмена проекта нового TT даже не обсуждается. Поэтому если все пойдет по плану, то такой автомобиль увидит свет уже в 2027 году.

Несмотря на то, что в Porsche решили притормозить с электрификацией в течение этого десятилетия, Audi все еще намерена создать собственную платформу, предназначенную исключительно для «электричек».

audi concept c 2025 2

Ранее состоялась премьера Audi C, концепта, который пока не получил окончательного названия. Считается, что именно он является прообразом будущего нового TT, выпуск которого хотят наладить в следующем году. 

Сама «Ауди» описывала свой шоу-кар как «TT 2.0» с новым языком дизайна, возвращением к более качественным интерьерам и повторное введение некоторых физических элементов управления вместо сенсорных, которые успели сильно надоесть многим покупателям.

Фото:Audi

