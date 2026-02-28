Audi обещает выпустить преемника TT уже в 2027 году

Со слухами о том, что Porsche собирается отказаться от электрических моделей Boxster и Cayman, начали ходить разговоры, что та же самая участь ждет и Audi.

Однако накануне гендиректор «Ауди» Гернот Делльнер заверил поклонников марки, что преемник модели TT, который будет также работать на электротяге, по-прежнему в повестке.

Концепт-кар Audi C

Согласно внутреннему письму, которое появилось в распоряжении немецкой региональной газеты «Donaukurier», глава Audi в штаб-квартире компании в Ингольштадте заявил, что автопроизводитель никак не зависит от проектов Porsche, поэтому отмена проекта нового TT даже не обсуждается. Поэтому если все пойдет по плану, то такой автомобиль увидит свет уже в 2027 году.

Несмотря на то, что в Porsche решили притормозить с электрификацией в течение этого десятилетия, Audi все еще намерена создать собственную платформу, предназначенную исключительно для «электричек».

Ранее состоялась премьера Audi C, концепта, который пока не получил окончательного названия. Считается, что именно он является прообразом будущего нового TT, выпуск которого хотят наладить в следующем году.

Сама «Ауди» описывала свой шоу-кар как «TT 2.0» с новым языком дизайна, возвращением к более качественным интерьерам и повторное введение некоторых физических элементов управления вместо сенсорных, которые успели сильно надоесть многим покупателям.