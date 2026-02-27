ДомойАвтоновости сегодняКак двигатель, разработанный Toyota, посрамил все американские V8

Как двигатель, разработанный Toyota, посрамил все американские V8

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения

Удивительная история мотора Toyota 2JZ-GTE

Копия 19930524 01 11 1
Toyota 2JZ-GTE

Большая часть истории автомобилестроения строилась на тезисе: чем больше необходимо мощности, тем объемнее нужен двигатель. По этой формуле создавались все без исключения американские двигатели. Но в один момент Toyota создала мотор, который заставил весь этот образ мышления быстро показаться сильно устаревшим. 

В начале 90-х «Тойота» представила мотор 2JZ-GTE, который дебютировал в роскошном седане Aristo. Компания обошлась без драматических презентаций и заявлений о том, что разработала что-то поистине историческое. Это был просто новый рядный 6-цилиндровый мотор с двойным турбонаддувом.

На бумаге его характеристики не выглядели революционными. Двигатель выдавал около 320 лошадиных сил в более поздней американской версии Supra.

cattouch
Toyota Aristo

Он был мощным, но не настолько, чтобы встряхнуть рынок моторов, где исторически доминируют V8. 3-литровая рядная «шестерка» вряд ли представляла им угрозу, ведь высокий крутящий момент по-прежнему оставался прерогативой объемных двигателей. По крайней мере все продолжали так считать.

Тюнеры быстро поняли, что новый 2JZ-GTE в стоке работает далеко не на пределе своих возможностей. Благодаря чугунному блоку, кованым внутренним деталям и простой конструкции он выглядел очень прочным, поэтому энтузиасты начали увеличивать в нем давление наддува. И узрели чудо.

001 guide to toyota 2jz gte engine
Toyota 2JZ-GTE

Несмотря на прирост мощности, мотор чувствовал себя на удивление комфортно. В какой-то момент оказалось, что этот двигатель выдерживает увеличение отдачи до 500 лошадиных сил, а затем не пределом стали цифры в 700 и даже 1000 л.с.

В конечном счете небольшой рядный 6-цилиндровый мотор делал то, что по общему признанию требовало гораздо большего объема и сложной механической конструкции. И, разумеется, это не могло не расстроить многих американских автопроизводителей, поскольку нарушало устоявшуюся иерархию в мировом автопроме. Вот только Toyota до этого уже не было дела.

Фото:Toyota

