ДомойАвтоновости сегодняДва лучших двигателя BMW: один дизельный, второй бензиновый

Два лучших двигателя BMW: один дизельный, второй бензиновый

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Раскрыты лучшие моторы баварского автопроизводителя. Они оба B-серии

BMW X3 xDrive20d 2014 F25 LCI B47 Diesel Motor 022 1
BMW B47

В автомобильном мире ведется бесконечный спор на тему того, какой двигатель круче: бензиновый или дизельный, а также о том, что лучше, задний или полный привод. Но когда речь заходит о BMW, разговор обычно вращается вокруг двух его двигателей. 

Сегодня в линейке баварского бренда на фоне остальных выделяется два мотора, превосходящие все другие. Это двигатели B47 и B48.

BMW B47

Сбалансированный 4-цилиндровый дизельный двигатель, развивающий от 136 до 225 лошадиных сил мощности. Устанавливается на огромное количество моделей: от компактных легковушек до крупных кроссоверов. 

Мотор известен своим высоким крутящим моментом и низким расходом топлива, идеально подходящим для дальних поездок и обгонов на трассе. Двигатель стал большим шагом вперед в сравнении со своим предшественником BMW N47, который был известен проблемами с цепью ГРМ. 

Впрочем, даже у практически идеального с точки зрения надежности и характеристик мотора B47 есть свои недостатки.

Один из них связан с охладителем системы рециркуляции отработавших газов (EGR), засоряющейся к пробегам от 100 до 150 тысяч км. Проблема «лечится» очисткой или заменой охладителя/клапана EGR, либо его удалением (физически или программно).

BMW B48

Возможно, даже еще более выносливый и беспроблемный мотор BMW, нежели его дизельный родственник B47. 2-литровый турбированный 4-цилиндровый агрегат в зависимости от своей версии развивает от 156 до 258 лошадиных сил. 

Мотор известен своим спортивным звучанием (особенно в версиях с пакетом M), высокой производительностью в различных конфигурациях и мощным откликом. 

Несмотря на то, что сегодня это один из самых высоко оцениваемых владельцами моторов BMW, к «болячкам» этого двигателя относят незначительные утечки масла из прокладок, а также возможные утечки охлаждающей жидкости и неисправности маслоохладителя. 

Впрочем, при раннем выявлении любой из этих проблем ни одна из них не представляет серьезной опасности. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:BMW

Читайте также:

Последние новости:

Как двигатель, разработанный Toyota, посрамил все американские V8

Toyota больше не чемпион: Honda завоевала корону по...

«Ламбо Рэмбо»: редкий «необъезженный» внедорожник Lamborghini выставили на...

Mercedes C-Class следующего поколения представлен в аккумуляторной версии:...

Поклонникам японских спортивных автомобилей обещают рай в ближайшем...

Близнец Renault Twingo дешевле 1,6 миллиона рублей получит...

Один из лучших кроссоверов для мужчин готов к...

Известный «заряженный» корейский седан предстал в новом поколении

Suzuki создала идеальный мини-внедорожник: теперь его продают в...

Легендарный рамный вездеход Mitsubishi показался на новых концепт-артах

Новый суперэкономичный Honda CR-V вот-вот появится на японских...

Новый «рамник» Toyota Land Cruiser FJ появится в...

Главный мировой хит среди автомобилей показали в новом...

Самый безотказный автомобиль этого года делает Lexus

«Машины вдов» или автомобили, крайне опасные в управлении 

5,4-метровый минивэн Ford уместил внутри кухню, спальню, туалет...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+