Два лучших двигателя BMW: один дизельный, второй бензиновый

BMW B47

В автомобильном мире ведется бесконечный спор на тему того, какой двигатель круче: бензиновый или дизельный, а также о том, что лучше, задний или полный привод. Но когда речь заходит о BMW, разговор обычно вращается вокруг двух его двигателей.

Сегодня в линейке баварского бренда на фоне остальных выделяется два мотора, превосходящие все другие. Это двигатели B47 и B48.

BMW B47

Сбалансированный 4-цилиндровый дизельный двигатель, развивающий от 136 до 225 лошадиных сил мощности. Устанавливается на огромное количество моделей: от компактных легковушек до крупных кроссоверов.

Мотор известен своим высоким крутящим моментом и низким расходом топлива, идеально подходящим для дальних поездок и обгонов на трассе. Двигатель стал большим шагом вперед в сравнении со своим предшественником BMW N47, который был известен проблемами с цепью ГРМ.

Впрочем, даже у практически идеального с точки зрения надежности и характеристик мотора B47 есть свои недостатки.

Один из них связан с охладителем системы рециркуляции отработавших газов (EGR), засоряющейся к пробегам от 100 до 150 тысяч км. Проблема «лечится» очисткой или заменой охладителя/клапана EGR, либо его удалением (физически или программно).

BMW B48

Возможно, даже еще более выносливый и беспроблемный мотор BMW, нежели его дизельный родственник B47. 2-литровый турбированный 4-цилиндровый агрегат в зависимости от своей версии развивает от 156 до 258 лошадиных сил.

Мотор известен своим спортивным звучанием (особенно в версиях с пакетом M), высокой производительностью в различных конфигурациях и мощным откликом.

Несмотря на то, что сегодня это один из самых высоко оцениваемых владельцами моторов BMW, к «болячкам» этого двигателя относят незначительные утечки масла из прокладок, а также возможные утечки охлаждающей жидкости и неисправности маслоохладителя.

Впрочем, при раннем выявлении любой из этих проблем ни одна из них не представляет серьезной опасности.