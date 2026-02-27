Близнец Renault Twingo дешевле 1,6 миллиона рублей получит имя Dacia Evader

Рендер нового хэтчбека Dacia Evader

Компания Dacia активно работает над тем, чтобы внедрить свое присутствие во все сегменты европейского рынка. Поэтому немудрено, что в ближайшем будущем в ее линейке моделей появится городской хэтчбек, который, по слухам, станет братом-близнецом свежего Renault Twingo.

Машину собираются назвать Dacia Evader, а ее публичный дебют может состояться уже в 2027 году на Парижском автосалоне (в октябре).

Ранее в журнале «Auto Plus» появились спекулятивные изображения этой модели без камуфляжной маскировки, судя по которым 5-дверка будет опираться на дизайн кроссоверов Dacia Duster и Bigster. Машину собираются наделить схожим оформлением передней части кузова и кормы, а также рельефными боковинами.

Рендер нового хэтчбека Dacia Evader

В основе Dacia Evader, вероятно, будет лежать та же платформа, что и в актуальном Renault Twingo (AmprSmall). Таким образом, как и его родственник, новый румынский хэтчбек окажется электромобилем.

Приводить в движение его, по слухам, предстоит электромотору на 82 лошадиные силы, сочетающимся с аккумулятором LFP емкостью 27,5 кВт/ч. Дальнобойность машины с таким арсеналом составит около 260 километров (по циклу WLTP).

Размеры автомобиля должны оказаться аналогичными с Renault Twingo. Длина составит 3,8-метра.

Что касается цены, то здесь мнение европейских журналистов разделяется. Скорее всего Dacia Evader будет стоить в «Старом свете» дешевле 18 тысяч евро (1,6-миллиона рублей), что сделает его гораздо более бюджетным предложением, чем в случае с соплатформенным Renault Twingo, за который в базе просят от 19 тысяч 900 евро или примерно 1,8-миллиона рублей.