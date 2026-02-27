ДомойАвтоновости сегодняБлизнец Renault Twingo дешевле 1,6 миллиона рублей получит имя Dacia Evader

Близнец Renault Twingo дешевле 1,6 миллиона рублей получит имя Dacia Evader

Алиса Шашкова
Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения

Как будет выглядеть новый европейский компактный хэтчбек за небольшие деньги

new dacia evader here is the 18 000 renault twingo twin v0 V
Рендер нового хэтчбека Dacia Evader

Компания Dacia активно работает над тем, чтобы внедрить свое присутствие во все сегменты европейского рынка. Поэтому немудрено, что в ближайшем будущем в ее линейке моделей появится городской хэтчбек, который, по слухам, станет братом-близнецом свежего Renault Twingo.

Машину собираются назвать Dacia Evader, а ее публичный дебют может состояться уже в 2027 году на Парижском автосалоне (в октябре). 

Ранее в журнале «Auto Plus» появились спекулятивные изображения этой модели без камуфляжной маскировки, судя по которым 5-дверка будет опираться на дизайн кроссоверов Dacia Duster и Bigster. Машину собираются наделить схожим оформлением передней части кузова и кормы, а также рельефными боковинами. 

dacia v1 923448 640 1
Рендер нового хэтчбека Dacia Evader

В основе Dacia Evader, вероятно, будет лежать та же платформа, что и в актуальном Renault Twingo (AmprSmall). Таким образом, как и его родственник, новый румынский хэтчбек окажется электромобилем.

Приводить в движение его, по слухам, предстоит электромотору на 82 лошадиные силы, сочетающимся с аккумулятором LFP емкостью 27,5 кВт/ч. Дальнобойность машины с таким арсеналом составит около 260 километров (по циклу WLTP).

Размеры автомобиля должны оказаться аналогичными с Renault Twingo. Длина составит 3,8-метра.

Что касается цены, то здесь мнение европейских журналистов разделяется. Скорее всего Dacia Evader будет стоить в «Старом свете» дешевле 18 тысяч евро (1,6-миллиона рублей), что сделает его гораздо более бюджетным предложением, чем в случае с соплатформенным Renault Twingo, за который в базе просят от 19 тысяч 900 евро или примерно 1,8-миллиона рублей.

