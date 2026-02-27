Один из лучших кроссоверов для мужчин готов к смене поколения

В сегменте кроссоверов есть не так много моделей, которые считаются лучшими для большинства мужчин на планете. Один из них – BMW X5, приблизившийся к моменту, когда ему предстоит сменить поколение.

Новая генерация этой модели, по слухам, будет представлена в конце 2026 – начале 2027 года и ознаменует собой глубокую эволюцию этого знаменитого баварского вседорожника.

Кроссовер будет базироваться на обновленной версии платформы CLAR, а его внешность окажется вдохновлена дизайнерским языком Neue Klasse.

BMW X5 нового поколения (неофициальные рендеры)

Ожидается, что машина предложит своим покупателям более лаконичный внешний облик, чем раньше, а также широкий список силовых установок: от бензиновых и дизельных до подключаемых гибридных, электрических и даже водородных двигателей.

Крупные перемены ждут в том числе внутреннее убранство «Икс пятого», где должна дебютировать панорамная система под названием iDrive, включающая в себя узкий экран, проходящий вдоль всего основания лобового стекла (аналог цифровой комбинации приборов).

BMW iDrive

Помимо нее в популярном кроссовере BMW появится большой дисплей мультимедийной системы, наклоненный к водителю, а также рулевое колесо с 2-спицевым дизайном.

Первыми на рынок выйдут X5 в бензиновых, дизельных и подключаемых бензиново-электрических модификациях. В числе них может оказаться новейший 4,4-литровый V8, развивающий свыше 500 лошадиных сил мощности.

Что касается водородных «Икс пятых», то они появятся гораздо позднее – ориентировочно в 2030 году.