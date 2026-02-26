ДомойАвтоновости сегодняSuzuki создала идеальный мини-внедорожник: теперь его продают в России

Suzuki создала идеальный мини-внедорожник: теперь его продают в России

Раскрыт один из самых недорогих компакт-кроссоверов в мире. Он стал доступен для россиян

Копия suzuki creato mini suv definitivo costa 8 000 euro v4 861984 1280x720 1

Несмотря на то, что мировой авторынок, пожалуй, никогда не насытится среднеразмерными и большими кроссоверами, а также внедорожниками, спрос на их субкомпактных братьев постепенно растет. Его подстегивает общий рост цен как на покупку, так и на владение крупными машинами. 

Одним из лучших предложений в категории маленьких SUV является автомобиль Suzuki, который многие называют «Идеальным» мини-внедорожником. Такая машина носит имя S-Presso. Тем паче, что с недавних пор ее можно приобрести даже в России. Это удалось выяснить нашей редакции в ходе мониторинга предложений местных дилеров.

По своему формату Suzuki S-Presso повторяет более популярные модели Suzuki Ignis и Hyundai Inster, но при этом стоит дешевле. 

in img01 1

При длине всего 3,6-метра внутри автомобиля может разместиться до пяти человек. Разумеется, для этого Suzuki пришлось пойти на компромиссы, сократив объем багажника до 239 литров. Однако даже этого может быть достаточно для решения повседневных городских задач. 

Выбор двигателя ограничен 1-литровым 3-цилиндровым мотором на 67 лошадиных сил и 89 Нм крутящего момента при 3500 оборотах в минуту. 

Основными рынками сбыта машины являются страны Африки, Азии и Южной Америки, где за нее просят с учетом акций порядка 9 тысяч долларов (примерно 700 тысяч рублей).

Завезенные в Россию оттуда автомобили, разумеется, стоят гораздо дороже. Новые Suzuki S-Presso привозят в РФ и продают по цене от 1 миллиона 545 тысяч рублей. 

