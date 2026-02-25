5,4-метровый минивэн Ford уместил внутри кухню, спальню, туалет и ванную

ДомойАвтоновости сегодня5,4-метровый минивэн Ford уместил внутри кухню, спальню, туалет и ванную

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
karmann duncan 550 2024 vorstellung 01jpgidb6c6cb70bautozeitungw910ca02.74100.0098.97rmsk
Фото: Karmann Mobil

Практичность – залог успеха. Это знает любой производитель кемперов. И немецкая фирма Karmann Mobil не исключение.

Накануне эта компания представила свой очередной проект, который несмотря на компактный кузов способен разместить на ночлег внутри до четырех человек.

Машина получила название Duncan 550. В ее основу лег Ford Tourneo Custom длиной 5,45-метра. Его высота составляет 2,06-метра, но этот недостаток компенсируется установкой на минивэн подъемной крыши. 

Фото: Karmann Mobil

Главные особенности кемпера располагаются на его нижней палубе, где выделены места под полуобеденную зону с раскладным столом, компактную кухню, оборудованную раковиной, 2-конфорочной газовой плитой и компрессорным холодильником на 42 литра с небольшим морозильным отделением. 

Фото: Karmann Mobil

Напротив кухни, питающейся от 50-литрового бака для пресных вод, разработчики кемпера разместили ванную комнату с кассетным туалетом и душевой кабиной. Сточные воды оттуда собираются в отдельный 35-литровый бак. 

Фото: Karmann Mobil

Спальные места организованы как снизу, так и сверху. На них может с комфортом переночевать четыре человека (двое на нижней палубе и двое на верхней). 

Фото: Karmann Mobil

Пространство для хранения вещей, разумеется, ограничено из-за размеров и особенностей жилого отсека, но все же есть. Складировать багаж можно в небольших ящиках и под сиденьями.  

Технические характеристики этого компактного кемпера достаточно простые. В нем нет дополнительного аккумулятора, а солнечные панели и аналогичные опции доступны только за отдельную плату.

Фото: Karmann Mobil

Однако модель 550 в стандартной комплектации оснащена довольно мощным дизельным обогревателем мощностью 4 кВт. Поскольку газ нужен только для приготовления пищи, его запаса в 2,75 кг более чем достаточно.

Ценник на этот кемпер для Европы уже раскрыт. За автодома Karmann Duncan 550 в «Старом Свете» будут просить от 57 тысяч 800 евро (порядка 5,2-миллионов рублей по действующему курсу).

