Во Франции рассказали европейцам о новом современном кроссовере «АвтоВАЗа»

Рендеринг нового кроссовера Lada Azimut. Фото: Auto-Moto/Julien Jodry

Компания «АвтоВАЗ» никогда не имела в своем портфолио кроссоверов (внедорожники Lada Niva не в счет), но вскоре это может измениться. В прошлом году состоялась премьера нового «паркетника» Lada Azimut, который сейчас готовится к запуску в продажу. А пока эту перспективную модель активно обсуждает как отечественная пресса, так и зарубежная.

Накануне во французском журнале «Auto-Moto» появилась заметка, посвященная Lada Azimut, в которой ее авторы раскрыли для своей европейской аудитории об этом кроссовере все известные на сегодняшний день подробности, а также показали машину без камуфляжа на свежих рендерах.

Французы утверждают, что несмотря на использование отечественной платформы B/C, знакомой по Lada Vesta, «АвтоВАЗ» в этом проекте полагался на множество китайских субподрядчиков, в том числе для электронных компонентов для трансмиссии этой модели и ее узлов двигателя, не говоря уже о мультимедийных системах и других блоках управления.

Длина автомобиля составит 4,4-метра, что сделает ее немного крупнее бестселлера Renault Duster. Несмотря на то, что ее потенциальный французский конкурент оснащается полным приводом в качестве опции, у новинки Lada варианта 4WD не будет (по крайней мере на старте продаж).

Продавать такие кроссоверы в России собираются с атмосферными моторами на 120 и 132 лошадиные силы. Позднее к ним может присоединится турбированный двигатель мощностью около 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссий выступят МКПП или вариатор CVT, а в будущем может появиться и классический «автомат».

В салоне новый Lada Azimut обещает удивить современным оформлением с 10-дюймовым центральным сенсорным дисплеем и встроенной навигацией, а также голосовым помощником GigaChat, являющимся аналогом ChatGPT.

Что касается комфорта, то такие машины будут комплектоваться системой кругового обзора, панорамной крышей, беспроводной зарядкой, обогревом наружных зеркал, электроприводом двери багажника и 2-зонным климат-контролем.

В продажу новые кроссоверы Lada должны поступить в 2027 году. Цены на них составят от 21 до 33 тысяч евро или около 1,9 – 3-миллионов рублей, говорится в статье западных журналистов, посвященной модели Azimut.