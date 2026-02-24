Особый McLaren Senna с тюнингом от Lazante продадут на аукционе за баснословные деньги

Фото: RM Sotheby’s

В 1995 году McLaren F1 одержал победу в гонке 24 часа Ле-Мана. Увековечить это событие решила британская фирма Lazante, создавшая лимитированную версию McLaren Senna GTR LM 25 в 2020 году. Накануне стало известно, что этот лимитированный автомобиль готовится «уйти с молотка» на одном из крупных аукционов.

Всего таких машин существует семь, но каждая из них уникальна и создана на базе различных суперкаров McLaren: 600LT Spider, 620R, 765 LT Spider, P1 GTR, P1 HDK, Senna и Senna GTR.

Особенностью конкретно этого McLaren Senna GTR LM 25 является наличие крупных аэродинамических улучшений кузова, 2-цветной серой окраски, открытых элементов из углеволокна, кованых алюминиевых и карбоновых 5-спицевых дисков и золотистых тормозных суппортов.

Фото: RM Sotheby’s

Внутри установлены изготовленные на заказ сверхлегкие сиденья из карбона с надписями LM25 на подголовниках, а также предусмотрены многоточечные ремни безопасности.

Другие уникальные детали машины включают в себя: руль из углеволокна с позолоченными подрулевыми лепестками, а также педали и другие органы управления с золотистой отделкой.

Фото: RM Sotheby’s

Первый владелец приобрел этот Senna GTR LM 25 летом 2020 года за 286 тысяч 540 евро (почти 26 миллионов рублей).

С тех пор машина проехала 2 тысячи 888 километров. 27 февраля она собирается сменить владельца по результатам аукциона RM Sotheby’s. Покупатель может заплатить за нее в 10 раз дороже, чем первый обладатель.

Ориентировочная цена победы в торгах за этот лот составляет от 2 до 2,5-миллионов долларов (153 – 191 миллиона рублей соответственно).