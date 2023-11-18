Два владельца McLaren F1 «попали» на замену лобового стекла: оно стоит как один новый Volkswagen Golf

McLaren F1 – это классический суперкар, обладающий собственными капризами, которые иногда, а то и почти всегда, обходятся его владельцу очень дорого.

Именно так обстоят дела с заменой лобового стекла на этом автомобиле, которое, как выяснил недавно один из владельцев F1, стоит столько же, сколько новенький VW Golf, и даже не в самом базовом уровне оснащения.

По информации издания «Motor1», сразу два McLaren F1 столкнулись с идентичной проблемой на гоночной трассе Sonoma Raceway в Калифорнии, когда на них треснули лобовые стекла.

Всё было бы ничего, но замена каждого из них обойдется владельцам суперкаров в кругленькую сумму, которая сопоставима с ценой почти любого нового автомобиля массового сегмента.

Оба уже обратились в Уокинг, выяснив, что стоимость лобового на модель F1 составляет 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей). Плюс еще 8 тысяч долларов (715 тысяч рублей) придется выложить за то, чтобы установить его на автомобиль.

Особого выбора у владельцев суперкаров нет, поскольку в штаб-квартире McLaren в Великобритании имеется всего 2 таких стекла и найти их где-то еще сейчас практически нереально.

Напомним, суперкар McLaren F1 уже более десяти лет удерживает титул самого быстрого серийного автомобиля в мире. Благодаря 6,2-литровому мотору BMW V12 мощностью 627 лошадиных сил машина способна разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 3,3-секунды, а также демонстрировать максимальную скорость в 386 километров в час.