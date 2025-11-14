ДомойАвтоновости сегодняДебютный SUV компании McLaren не будет «электричкой»

Дебютный SUV компании McLaren не будет «электричкой»

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
McLaren Activa 5

Слухи о том, что британская марка McLaren работает над первым кроссовером, ходят на протяжении уже многих месяцев. Но только сейчас стало известно, что он не окажется электрическим.

Считалось, что компания из Уокинга разработает батарейный SUV, который будет соперничать с аналогом от Ferrari, также находящимся в процессе создания. Однако новый владелец McLaren – холдинг CYVN Holdings LLC – настаивает на сохранении более традиционного подхода к производительности.

Кроссовер носит кодовое название P47, и если верить свежим инсайдерским утечкам будет оснащен бензиновым мотором V8, мощность которого пока неизвестна.

McLaren Activa 3 copy 1 1
Рендер первого кроссовера McLaren

Те дилеры, кто уже имел возможность увидеть прототип этой модели, говорят, что машина получит совершенно уникальный дизайн и ее будет трудно спутать с любым из конкурентов (в том числе с Ferrari Purosangue).

Презентация нового SUV британского автопроизводителя запланирована на 2028 год. Помимо него в этот же период McLaren собирается представить прощальные версии моделей 750S и 788HS, ограниченные тиражом всего в 200 экземпляров. 

А годом спустя, в 2029-м, британская марка выпустит совершенно новый суперкар, бросающий вызов Ferrari 849 Testarossa. 

Фото:Соцсети

