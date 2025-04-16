ДомойАвтоновости сегодняОдин McLaren развернуло в середине поворота: десятки машин попали под отзыв

Один McLaren развернуло в середине поворота: десятки машин попали под отзыв

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
mclaren artura supercar standards 1 1

McLaren выпускает лимитированное количество спортивных автомобилей, поэтому очень редко «светится» в отзывных кампаниях по сравнению с массовыми автопроизводителями. Но накануне бренд из Уокинга был вынужден отозвать сразу 29 своих машин из-за одной неприятной проблемы.

Недавно выяснилось, что антиблокировочная тормозная система и электронная программа стабилизации могут не работать должным образом в нескольких моделях McLaren из-за неправильно проложенных тормозных магистралей.

FEAT McLaren 720S 2 1

В них оказалось, что задние правые и левые тормозные трубки тормозят противоположное колесо.

На практике в этом нет ничего критичного, но если машина находится в затяжном повороте и едет на пределе сцепления с трассой системы ABS и ESP могут вмешаться и заблокировать не то колесо, что нужно.

Один из инцидентов, связанный с этой проблемой, был зафиксирован на гоночной трассе, где водитель потерял управление своей машиной в повороте из-за нетипичной блокировки колес. Никто не пострадал, но случай сильно напугал владельца McLaren, который проследил, чтобы компания начала расследование столь странного поведения своей машины.

cattouchret

Инженеры McLaren изучили свои записи на предмет теста системы ESP и выявили, что подобная проблема может быть актуальна для еще 29 машин, проданных в США. Отзыв затронет автомобили 2020-2025 модельных годов, к которым относятся модели Artura, 600LT, 720S, GT и GTS.

В рамках сервисной кампании дилеры «МакЛарен» осмотрят отозванные автомобили, чтобы убедиться правильно ли проложены в них тормозные магистрали. Если нет, то машины подвергнутся необходимому ремонту. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:McLaren

Читайте также:

Последние новости:

Семиместный минивэн Nissan трансформировался в американизированный ретро-фургон

5-метровый кроссовер Kia вот-вот сменит поколение: первые изображения

Китайский стартап, который хотел стать Apple в автомобильной...

Бюджетный кроссовер Mitsubishi Xforce встал на конвейер в...

Обновленный Hyundai Santa Fe начал обретать форму

Седан Mitsubishi Lancer возродили на неофициальных изображениях

Грозный соперник Toyota RAV4 от Mazda появится уже...

Toyota Sienna собирается лучше бороться с Honda Odyssey...

Toyota готовит маленький бюджетный хэтчбек, разработанный вместе с...

Mitsubishi Pajero вернется вместе с высокопроизводительной версией Evolution

Toyota готовит к выпуску GR Sport-версию кроссовера Corolla

«Гелендваген» для «небогатых» появится в 2027 году

Subaru Forester разочаровал расходом топлива в гибридной модификации

Маленький популярный хэтчбек Toyota готовится стать похожим на...

Новый большой минивэн Nissan появится раньше, чем все...

В США владелец Toyota Tundra проехал 1 миллион...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+