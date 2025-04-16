Один McLaren развернуло в середине поворота: десятки машин попали под отзыв

McLaren выпускает лимитированное количество спортивных автомобилей, поэтому очень редко «светится» в отзывных кампаниях по сравнению с массовыми автопроизводителями. Но накануне бренд из Уокинга был вынужден отозвать сразу 29 своих машин из-за одной неприятной проблемы.

Недавно выяснилось, что антиблокировочная тормозная система и электронная программа стабилизации могут не работать должным образом в нескольких моделях McLaren из-за неправильно проложенных тормозных магистралей.

В них оказалось, что задние правые и левые тормозные трубки тормозят противоположное колесо.

На практике в этом нет ничего критичного, но если машина находится в затяжном повороте и едет на пределе сцепления с трассой системы ABS и ESP могут вмешаться и заблокировать не то колесо, что нужно.

Один из инцидентов, связанный с этой проблемой, был зафиксирован на гоночной трассе, где водитель потерял управление своей машиной в повороте из-за нетипичной блокировки колес. Никто не пострадал, но случай сильно напугал владельца McLaren, который проследил, чтобы компания начала расследование столь странного поведения своей машины.

Инженеры McLaren изучили свои записи на предмет теста системы ESP и выявили, что подобная проблема может быть актуальна для еще 29 машин, проданных в США. Отзыв затронет автомобили 2020-2025 модельных годов, к которым относятся модели Artura, 600LT, 720S, GT и GTS.

В рамках сервисной кампании дилеры «МакЛарен» осмотрят отозванные автомобили, чтобы убедиться правильно ли проложены в них тормозные магистрали. Если нет, то машины подвергнутся необходимому ремонту.