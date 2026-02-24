Самым ненадежным автомобилем 2026 года признан популярный кроссовер Audi

ДомойАвтоновости сегодняСамым ненадежным автомобилем 2026 года признан популярный кроссовер Audi

Долговечность и выносливость автомобиля – важный параметр, от которого покупатели стараются не отказываться. Но далеко не все машины имеют одинаковую надежность. Причем иногда это касается даже мастодонтов отрасли.

Определить самый проблемный автомобиль 2026 года непросто, но все же возможно. Особенно если окунуться в последние исследовательские рейтинги таких авторитетных журналов как «J.D.Power» и «US.News». 

Сопоставив оценки, выставленные этими изданиями автомобилям в 2026 году, худшим неожиданно для многих с точки зрения выносливости окажется никто иной как популярный кроссовер Audi, работающий на электротяге.

Речь идет о батарейном «паркетнике» Q6 e-tron, который в свежем исследовании «J.D.Power» набрал в дисциплине «Выносливость» минимальные 56 баллов из 100 возможных. Кроме того, машина не блистала и в аналогичном рейтинге, сформированном порталом «US.News», набрав всего 7,3 балла из 10. 

Несмотря на все это, машину хвалят за мощность, маневренность, мягкую подвеску и большой запас хода (свыше 480 километров на одном заряде). Так что не так с этим кроссовером «Ауди»? 

Как ни странно, звание самого ненадежного автомобиля 2026 года связано не с его механическими системами. Основные жалобы на этот кроссовер приходятся на его мультимедийные функции – владельцы сетуют на то, что функции Apple CarPlay почти всегда не работают, а приложение Audi зависает без видимой причины. 

Кроме того, у таких автомобилей есть проблемы с зарядкой. Все эти причины привели к тому, что итоговый рейтинг надежности Q6 e-tron был обрушен, сделав машину самым проблемным автомобилем этого года. 

Напомним, кроссовер Audi Q6 e-tron начали продавать в 2024 году. Сейчас такие машины можно найти в продаже на российском авторынке. Цены на них под заказ начинаются от 9 миллионов 750 тысяч рублей. 

