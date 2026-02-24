Для Tesla Cybertruck придумали трансформер-комплект для кемпинга

ДомойАвтоновости сегодняДля Tesla Cybertruck придумали трансформер-комплект для кемпинга

Электрический пикап Tesla Cybertruck с момента своего выхода в продажу в 2023 году успел отметиться множеством скандалов. Как раз они сильно ударили по его рыночным показателям. За прошлый год спрос на эту машину сократился почти на 50% в сравнении с предыдущим. В общем, дела у этой модели «Тесла» идут так себе.

Впрочем, это не мешает сторонним компаниям придумывать для этой теряющей популярность модели дополнения.

Одной из таких фирм стала компания Form Camper, разработавшая модуль, который превращает грузовую платформу пикапа в полноценное жилое пространство с минимальными усилиями и без необходимости в традиционном кемп-фургоне.

Комплект, установленный на электрическом пикапе, разворачивается в просторный кемпинг-модуль, сравнимый по размерам с комнатой.

В разложенном состоянии он предлагает до 6,6 кв. м внутреннего пространства, достаточного для сна, приготовления еды и других бытовых нужд.

Инженеры сделали акцент на автономности и удобстве: внутренняя планировка включает кровать, кухонную зону с рабочей поверхностью и даже душ и туалет — то есть все, что нужно для выезда на природу на несколько дней.

Особенность решения в том, что модуль полностью интегрируется с электропитанием пикапа, что освобождает от необходимости дополнительного генератора или внешних источников энергии. Подобный подход превращает транспортное средство в мобильный дом без больших затрат и необходимости в отдельном оборудовании.

Несмотря на то, что задумка выглядит очень интересной, запускать ее в серийное производство, похоже, ее создатели пока не спешат. Проект впервые показали еще в 2021 году, но с тех пор никаких подтверждений того, что его собираются вывести в продажу, не было.

Фото:Form Camper

