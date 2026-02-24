Modellista придумала как эффектно «прокачать» новенький Toyota RAV4

Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения был представлен в прошлом году и с тех пор активно осваивает внутренний и зарубежные рынки. Существенные перемены в дизайне передней части этой модели сделали ее одной из самых обсуждаемых. Но еще серьезнее доработать этот кроссовер-бестселлер взялись тюнеры.

Японское ателье Modellista представило пакеты доработок для Toyota RAV4 новой генерации. Комплекты подготовлены для двух версий кроссовера — Z и Adventure.

Для варианта Z предлагаются спортивный передний спойлер со светодиодной подсветкой, дополнительные LED-элементы в передней части, иная решётка радиатора, накладки на зеркала, переработанные боковые пороги и 20-дюймовые колёсные диски в отделке Оружейный металл/Черный.

В задней части добавлены глянцевые чёрные декоративные элементы бампера.

Исполнение Adventure получило более выраженный внедорожный стиль. В пакет входят новая решётка радиатора, передний бампер с LED-подсветкой, расширители колёсных арок, 18-дюймовые семиспицевые диски и изменённый задний бампер.

Для обеих версий доступны дополнительные аксессуары. Среди них — интерьерная подсветка передней панели, дверных карт и порогов, подсветка пространства для ног, фирменные болты номерного знака, защитные накладки на дверные ручки, инфракрасная защитная плёнка, аудиосистема Pioneer Corporation и солнцезащитные шторки.

В продажу доработанные Toyota RAV4 от Modellista начнут поступать в ближайшее время.