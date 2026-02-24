ДомойАвтоновости сегодняРестайлинговый Lexus NX окажется гораздо агрессивнее предшественника

Рестайлинговый Lexus NX окажется гораздо агрессивнее предшественника

641271993 18571794454009029 5911851348666966264 n 2

Кроссовер Lexus NX первой генерации был представлен в далеком 2014 году. В 2021-м эта модель перешла во второе по счету поколение, а сейчас готовится пережить плановый рестайлинг.

О том, какие внешние изменения ждут эту модель, накануне предположил журнал «Burlappcar», опубликовавший первый рендер такого кроссовера без маскировки.

На изображении, выполненном с одного ракурса, видно, что самые крупные перемены в экстерьере популярного компактного японского вседорожника сосредоточатся спереди. Машине может достаться крайне необычно скроенная светотехника, которая сделает переднюю часть машины более выразительной и агрессивной. 

641271993 18571794454009029 5911851348666966264 n 1 1
Рендер нового Lexus NX. Фото: Burlappcar

Кроме нее кроссовер должен приобрести уникальную решетку радиатора, наполовину окрашенную в цвет кузова, а также обзавестись более резкими линиями кузова по сравнению со своей текущей версией. 

Одним из серьезных изменений, ожидающих Lexus NX в рестайлинге, должен стать его салон. Внутри машины практически со 100-процентной вероятностью дебютирует мультимедийная система на базе операционной системы Arene, обеспечивающая более быстрый отклик на нажатие сенсорного экрана и поддерживающая обновления «по воздуху». 

2025 Lexus RZ Int 1
Интерьер актуального Lexus RX. Фото: Lexus

Материалы отделки будут улучшены, а список оснащения включит более продвинутый набор электронных помощников, в том числе обновленную систему Lexus Safety System+.

Среди технологических новшеств ожидается внедрение системы DRS, подразумевающей активное заднее рулевое управление. Благодаря нему маневренность и устойчивость машины на дороге будет существенно улучшены.

Продавать реформенные Lexus NX на японском рынке собираются с 2,5-литровым гибридным двигателем и 2,4-литровым подзаряжаемым гибридным мотором, но на некоторых рынках машина продолжит комплектоваться 2-литровым «атмосферником». 

Премьера обновленного компакт-кроссовера «Лексус» запланирована на этот год.

