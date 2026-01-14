ДомойАвтоновости сегодняНовый Lexus NX удивит большей агрессией и напором

Новый Lexus NX удивит большей агрессией и напором

Текст: Алексей Шмидт
Опубликованы первые рендеры рестайлингового Lexus NX

«Паркетник» NX вошел в модельную линейку компании Lexus в 2014 году. Во вторую генерацию этот кроссовер перебрался в 2021-м, а сейчас подходит время, когда этой популярной компактной SUV-модели предстоит пройти через обновление.

Японские инсайдеры утверждают, что в рамках планового рестайлинга Lexus NX получит новый, более агрессивный дизайн передней части, которая станет еще больше напоминать актуальный RX.

Рестайлинговый Lexus NX (рендеринг)

Решетка радиатора кроссовера будет частично окрашена в цвет кузова, тогда как остальная ее часть окажется черной. Фары получат более четкие очертания и сменят графику, а бамперы приобретут еще более замысловатые формы с множеством угловатых линий и ниш-воздуховодов.

Модернизация, по слухам, затронет даже боковой профиль машины, который может стать более обтекаемым.

В салоне реформенный NX обещает приобрести не только слегка другую переднюю панель и улучшенные материалы отделки, но и мультимедийную систему, работающую на базе Arene OS нового поколения.

Новая мультимедийная система в Toyota RAV4 свежего поколения

За информационно-развлекательные функции будет отвечать 14-дюймовый тачскрин, похожий на тот, что установили в свежем RAV4, а цифровая приборная панель получит 12,3-дюймовый дисплей.

Если верить утечкам из Японии, обновленные NX для местного рынка будут оснащаться 2,5-литровым гибридным мотором, 2,4-литровым турбодвигателем без электрификации и подключаемой гибридной системой на базе 2,5-литрового ДВС. 

Презентация рестайлингового Lexus NX может состояться до конца 2026 года.

Фото:Motor-Fan, Toyota

