Cybertruck задешево: Ford бросит перчатку Tesla, выпустив пикап по цене в 2 раза ниже

Tesla Cybertruck стал родоначальником нового сегмента электрических пикапов и отправной точкой для многих автопроизводителей, которые теперь хотят отобрать у него покупателей.

Единственный шанс реализовать эту задумку, сделать свою машину гораздо дешевле «Кибертрака». Тот, напомним, по другую сторону Атлантики стоит от 60 тысяч долларов (4,6-миллиона рублей). Но в Ford, похоже, хотят перебить эту цену сразу в 2 раза, выпустив собственную модель за 30 тысяч долларов (2,3-миллиона рублей).

Недавно компания представила контуры своей будущей полностью электрической платформы для электромобилей, получившей название «универсальная». Именно она ляжет в основу нового среднеразмерного пикапа, который по габаритам займет место между Maverick и F-150.

Рендер нового электрического пикапа Ford (Фото: Auto-Moto)

Добиться такой низкой цены для своей будущей модели «фордовцы» хотят сокращением лишних компонентов, а также развитием его аэродинамической эффективности.

Как и Volvo или Tesla, Ford намерен использовать гигалитье — метод производства очень больших компонентов шасси из цельного куска с помощью гигантских прессов.

Кроме того, в Ford, по слухам, сосредоточатся в этом проекте на сокращении длины жгутов электропроводки в своей новинке, что сэкономит порядка 1 км проводов.

Тизер нового электропикапа Ford (Фото: Ford)

Как будет выглядеть новый соперник Tesla Cybertruck от Ford пока неизвестно, но тизеры уже дают некоторые подсказки.

Машина может оказаться схожей во многих стилистических элементах с конкурентом, в том числе сильно наклоненным лобовым стеклом, плавно перетекающим в капот.

Передняя часть кузова электропикапа Ford обещает примерить футуристичный вид с Г-образными дневными ходовыми огнями и светящимся логотипом на заглушке решетки радиатора. Потайные дверные ручки и бумерангообразные фонари дополнят образ этой новинки.