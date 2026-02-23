Chery хочет отобрать покупателей у Ford Everest со своим новым рамным внедорожником

Фото: Theottle

Китайский автопроизводитель Chery активно завоевывает зарубежные рынки. И особой важностью для него является рынок Австралии.

Компания уже подтвердила планы по выпуску нового рамного пикапа для «Зеленого континента». Автопроизводитель вложил в эту модель серьезные средства, что позволяет предположить, что силовая установка и рамное шасси вряд ли будут ограничены одной моделью.

Журнал «CarExpert» полагает, что у нового пикапа Chery появится разновидность в кузове внедорожник, которая будет бороться за покупателей с популярной моделью этого сегмента Ford Everest.

Фото: Theottle

Ранее цифровой художник «Theottle» разработал для этого издания первые спекулятивные рендеры такого автомобиля Chery. Как заметно по его виду, машина получит круглые фары со встроенными ДХО, основной блок светотехники в которых разместится посередине.

Машине достанется массивный передний бампер, к которому будет крепиться «кенгурятник» (очевидно, решение только для Австралии), а также лаконичные боковины с пластиковыми накладками. Что касается кормы, то сзади автомобиль может приобрести C-образные блоки фар.

Фото: Theottle

Ранее сообщалось о том, что пикап Chery под внутренним кодом KP31, который может лечь в основу внедорожника, получит дизельный двигатель, работающий в составе подключаемой гибридной системы.

Машине будут положены блокируемые дифференциалы спереди и сзади, а также специальный режим езды по бездорожью и «понижайка».

Сроки запуска нового безымянного рамного внедорожника Chery в Австралии пока не раскрываются, но машина вряд ли дебютирует там раньше 2027 года.