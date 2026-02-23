Chery хочет отобрать покупателей у Ford Everest со своим новым рамным внедорожником

Китайский автопроизводитель Chery активно завоевывает зарубежные рынки. И особой важностью для него является рынок Австралии.
Компания уже подтвердила планы по выпуску нового рамного пикапа для «Зеленого континента». Автопроизводитель вложил в эту модель серьезные средства, что позволяет предположить, что силовая установка и рамное шасси вряд ли будут ограничены одной моделью.
Журнал «CarExpert» полагает, что у нового пикапа Chery появится разновидность в кузове внедорожник, которая будет бороться за покупателей с популярной моделью этого сегмента Ford Everest.
Ранее цифровой художник «Theottle» разработал для этого издания первые спекулятивные рендеры такого автомобиля Chery. Как заметно по его виду, машина получит круглые фары со встроенными ДХО, основной блок светотехники в которых разместится посередине.
Машине достанется массивный передний бампер, к которому будет крепиться «кенгурятник» (очевидно, решение только для Австралии), а также лаконичные боковины с пластиковыми накладками. Что касается кормы, то сзади автомобиль может приобрести C-образные блоки фар.
Ранее сообщалось о том, что пикап Chery под внутренним кодом KP31, который может лечь в основу внедорожника, получит дизельный двигатель, работающий в составе подключаемой гибридной системы.
Машине будут положены блокируемые дифференциалы спереди и сзади, а также специальный режим езды по бездорожью и «понижайка».
Сроки запуска нового безымянного рамного внедорожника Chery в Австралии пока не раскрываются, но машина вряд ли дебютирует там раньше 2027 года.