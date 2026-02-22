Следующий Nissan Juke будет другим, но одновременно таким же, как раньше

В 2010 году состоялась премьера кроссовера Nissan Juke. Модель привлекла к себе немало внимания благодаря нетривиальной внешности. Несмотря на отдельыне негативные отзывы, компактный «паркетник» предлагался на рынке на протяжении многих лет и даже обзавелся преданными поклонниками.

Сейчас «Ниссан» работает над третьим по счету поколением «Джука», анонс которого был сделан еще в прошлом году. Известный цифровой художник из Японии «Toki Design» уверен, что знает как будет выглядеть новая генерация этой модели. И даже готов показать ее без камуфляжа.

Официальный тизер третьего поколения Nissan Juke. Фото: Nissan

На выложенном рендере хорошо заметно, что свежий Juke сильно поменяется внешне, но сохранит отсылки к своим предшественникам.

Машина будет оснащена шестиугольными фарами, фирменными светодиодными элементами ДХО на уровень выше, визуально объединенными с хромированной накладкой решетки радиатора.

Мускулистые формы кузова никуда не денутся. Передний бампер обзаведется выпуклыми линиями и широким нижним воздухозаборником, который может намекать на наличие в линейке модели гибридных версий.

Рендер третьего поколения Nissan Juke. Фото: Toki Design/Kuruma-News

Арки автомобиля приобретут широкие накладки из неокрашенного пластика, а колесные диски получат необычный футуристичный пиксельный внутренний рисунок.

В новом поколении Nissan Juke обещает перебраться на электрическую платформу CMF-EV. С большой долей вероятности для машины будут предложены исключительно электрические или сильно электрифицированные силовые установки.

Презентация серийной версии этого кроссовера может состояться ориентировочно в 2027 году. Свой рыночный дебют машина начнет с европейского рынка, но в будущем может появиться в продаже в том числе в родной Японии.