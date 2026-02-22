ДомойАвтоновости сегодняСледующий Nissan Juke будет другим, но одновременно таким же, как раньше

Следующий Nissan Juke будет другим, но одновременно таким же, как раньше

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2026 02 22 в 12.59.18

В 2010 году состоялась премьера кроссовера Nissan Juke. Модель привлекла к себе немало внимания благодаря нетривиальной внешности. Несмотря на отдельыне негативные отзывы, компактный «паркетник» предлагался на рынке на протяжении многих лет и даже обзавелся преданными поклонниками.

Сейчас «Ниссан» работает над третьим по счету поколением «Джука», анонс которого был сделан еще в прошлом году. Известный цифровой художник из Японии «Toki Design» уверен, что знает как будет выглядеть новая генерация этой модели. И даже готов показать ее без камуфляжа.

2026 nissan juke teaser 1
Официальный тизер третьего поколения Nissan Juke. Фото: Nissan

На выложенном рендере хорошо заметно, что свежий Juke сильно поменяется внешне, но сохранит отсылки к своим предшественникам.

Машина будет оснащена шестиугольными фарами, фирменными светодиодными элементами ДХО на уровень выше, визуально объединенными с хромированной накладкой решетки радиатора. 

Мускулистые формы кузова никуда не денутся. Передний бампер обзаведется выпуклыми линиями и широким нижним воздухозаборником, который может намекать на наличие в линейке модели гибридных версий. 

Снимок экрана 2026 02 22 в 12.59.44
Рендер третьего поколения Nissan Juke. Фото: Toki Design/Kuruma-News

Арки автомобиля приобретут широкие накладки из неокрашенного пластика, а колесные диски получат необычный футуристичный пиксельный внутренний рисунок.

В новом поколении Nissan Juke обещает перебраться на электрическую платформу CMF-EV. С большой долей вероятности для машины будут предложены исключительно электрические или сильно электрифицированные силовые установки. 

Презентация серийной версии этого кроссовера может состояться ориентировочно в 2027 году. Свой рыночный дебют машина начнет с европейского рынка, но в будущем может появиться в продаже в том числе в родной Японии.

Читайте нас в GOOGLE NEWS

Читайте также:

Последние новости:

Новый Toyota Fortuner впервые засветился в естественной среде...

Новый кроссовер-минивэн Toyota готовится к коммерциализации

Новая Mitsubishi Delica D:6 удивит начинкой Renault-Nissan и...

Новый Nissan Skyline возродится с «механикой», ДВС и...

Кроссовер Toyota для небогатых стран разживется рестайлинг-версией на...

У двух новых популярных кроссоверов Mitsubishi появилась особая...

Легкий японский грузовик стал квартирой на колесах с...

Единственный седан, соответствующий надежности Toyota и стилю BMW,...

Назван удивительно надежный японский автомобиль, который делает не...

У гибридного Honda Civic появились более доступные варианты

Новый Audi Q7 попался фотошпионам в Ингольштадте

Иностранные автомобили шпионят за своими владельцами: так считают...

Новое поколение Jeep Renegade бросит вызов Duster в...

Новый Ford Fiesta не окажется переделанным Renault

Новый маленький, но шустрый хэтчбек Honda «прокачали» в...

Новый BMW 5-Series в кузове универсал показался на...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+