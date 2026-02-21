Назван удивительно надежный японский автомобиль, который делает не Toyota, Mazda или Honda

Фото: Subaru

Когда в толпе кто-то заводит разговор о надежных автомобилях, чаще всего от них можно услышать название брендов Toyota, Lexus или Honda. Японские машины по своей природе известны выносливостью, но далеко не все из них имеют славу действительно долговечных.

Один из таких недооцененных автомобилей, который заслуживает большего внимания, чем все ему уделяют, назвал портал «TopSpeed».

По словам американских журналистов, этой моделью является Subaru Impreza, которая удивляет своей надежностью даже на фоне некоторых Toyota, Mazda и Honda.

Фото: Subaru

Известный журнал «iSeeCars» оценивает выносливость Subaru Impreza в 7,7 балла из 10 возможных. Это сопоставимо с такими популярными моделями как Toyota Corolla (7,8 из 10) и Mazda 3 (7,9 балла из 10).

Подсчитанный средний срок службы «Импрезы» составляет 10 лет и 3 месяца или более 215 тысяч километров пробега. Вероятность достижения пробега в 400 тысяч км для него составляет 4,9% в случае с седаном и 6,7% с хэтчбеком соответственно.

Высокую надежность этой модели Subaru объясняют длительным производственным циклом ее двигателей и трансмиссии, а также простой конструкцией. Оппозитные моторы немного сложнее в обслуживании, но несмотря на это считаются очень долговечными.

Фото: Subaru

Кроме того, из-за того, что 2- и 2,5-литровые 4-цилиндровые «оппозитники», ставящиеся на Impreza, устанавливаются на множество моделей Subaru, запчасти на «Импрезу» сейчас в изобилии.

На сегодняшний день Subaru Impreza представлена на российском авторынке единичными экземплярами. Единственное предложение такого автомобиля, который обещают привезти под заказ, является машина 2025 года выпуска с небольшим пробегом (до 10 тысяч км) по цене в 2 миллиона 99 тысяч рублей.