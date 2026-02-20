Новый Audi Q7 попался фотошпионам в Ингольштадте

Фото: Wilco blok

«Ауди» постепенно начинает раскрывать секреты об одной из своих важных новинок. Следующее поколение кроссовера Audi Q7 было запечатлено неподалеку от штаб-квартиры немецкого автопроизводителя в Ингольштадте. Снимками поделился фотограф «Wilko blok» на своих страницах в соцсетях.

Как можно заметить на них, машина сильно замаскирована, но уже находится очень близко к финальной конфигурации, в которой поступит в продажу. Проект перебрался в продвинутую стадию разработки и сильно отличается от своего предшественника с точки зрения языка дизайна.

Несмотря на камуфляжную пленку, которая покрывает практически каждую деталь машины, уже сейчас понятно, что передняя часть нового Q7 будет выглядеть более вертикальной и массивной. Решетка радиатора расположится выше, чем раньше, и окажется более заметной, а фары эволюционируют до раздельной световой схемы.

Фото: Wilco blok

Узкие верхние элементы, скорее всего, будут отданы под ДХО, тогда как основные кластеры расположатся ниже. В целом новый Audi Q7 будет создавать впечатление мускулистого и технологичного кроссовера, менее мягкого по линиям, чем раньше, и более выразительного по геометрии.

Переделке подвергнутся также боковины кузова и его корма, где разместится узкий горизонтальный фонарь, соединяющий между собой задние крылья.

С технической точки зрения новое поколение Audi Q7 будет основано на развитии нынешней архитектуры, но с сильным акцентом на электрификацию. Линейка двигателей кроссовера может включить в себя мягкие и подключаемые гибриды, сочетающие в себе бензиновые и дизельные моторы, а также электрический довесок.

Презентация нового Audi Q7 должна состояться до 2027 года.