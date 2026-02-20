ДомойАвтоновости сегодняНовое поколение Jeep Renegade бросит вызов Duster в 2028 году

Новое поколение Jeep Renegade бросит вызов Duster в 2028 году

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Копия Jeep Renegade render 1
Фото: ClubAlfa

Компания Jeep планирует сменить поколение своего кроссовера Renegade к концу этого десятилетия. И изменения, которые произойдут с машиной, обещают дать ей возможность плотнее побороться с бестселлером Dacia Duster.

По информации журнала «ClubAlfa», опубликовавшего спекулятивные рендеры нового Renegade, переймет язык дизайна у последних новинок Jeep, таких как Compass, Cherokee и Avenger.

Впрочем, в сравнении с последним «Отступник» может сохранить более суровые и ориентированный на бездорожье характер с более квадратными линиями кузова и немного большими пропорциями, чем в нынешней генерации. При расчетной длине около 4,3-метра машина расположится между Avenger и Compass.

Технические детали об этом проекте остаются засекреченными. Но некоторым данным, новый Renegade будет использовать платформу Smart Car. Кроме того, не исключен вариант с «тележкой» STLA Small. 

Копия Jeep Renegade render 1 1
Фото: ClubAlfa

Линейка силовых агрегатов вседорожника, который метит зайти на территорию, где главенствует Duster, может включить в себя разнообразный ассортимент от простых бензиновых моторов до гибридных силовых установок и полностью электрических двигателей. 

Их мощностные характеристики не раскрываются, но, скорее всего, окажутся близкими к потенциальному конкуренту от Dacia. А значит их максимальная отдача составит порядка 160 лошадиных сил. 

Коммерческий дебют нового Jeep Renegade должен сначала состояться в Южной Америке (машину начнут собирать в Бразилии), после чего автомобиль покажут и выведут в продажу в Европу (для «Старого Света» производство кроссовера наладят на заводе Тыхы в Польше). 

