Новый Ford Fiesta не окажется переделанным Renault

В прошлом году стало известно о планах Ford и Renault Group объединить усилия, чтобы успешнее бороться с конкурентами в Европе в эпоху электрификации.
Результатом сотрудничества должна стать единая техническая платформа, которая даст жизнь новому поколению моделей с батарейным питанием. Ранее на ней был построен хэтчбек Renault 5, а теперь то же самое сделать собирается Ford со своей возрожденной 5-дверкой Fiesta.
Новая «Фиеста» должна дебютировать в «Старом Свете» к 2028 году. И если верить слухам, Ford, несмотря на использование платформы Renault, получит полную автономию в выборе дизайна машины и ее технической части: от подвески до рулевого управления.
В Ford заявляют, что идентичность бренда будет сохранена за счет уникального стилистического и динамического выбора, а само партнерство с Renault Group подразумевает собой только коммерческую стратегию.
Ожидается, что для американского хэтчбека предложат два варианта аккумулятора: емкостью 40 и 52 кВт/ч. Последний будет способен гарантировать автономность на уровне до 400 км. Максимальная мощность новой Fiesta может составить порядка 150 лошадиных сил.
Ранее независимый художник Kleber Silva из «KDesignAG» фантазировал на тему дизайна новой «Фиесты» (изображения выше). И если опираться на его рендеры как на достоверные, модель Ford действительно кардинальным образом отличится от соплатформенного Renault 5, как с точки зрения форм-фактора, так и общего дизайна.
Насколько эта визуализация окажется правдивой, станет известно примерно через 2 года, в течение которых Ford собирается разработать и представить серийную Fiesta нового поколения миру.