Новый Ford Fiesta не окажется переделанным Renault

Фото: KDesignAG/Kleber Silva

В прошлом году стало известно о планах Ford и Renault Group объединить усилия, чтобы успешнее бороться с конкурентами в Европе в эпоху электрификации.

Результатом сотрудничества должна стать единая техническая платформа, которая даст жизнь новому поколению моделей с батарейным питанием. Ранее на ней был построен хэтчбек Renault 5, а теперь то же самое сделать собирается Ford со своей возрожденной 5-дверкой Fiesta.

Новая «Фиеста» должна дебютировать в «Старом Свете» к 2028 году. И если верить слухам, Ford, несмотря на использование платформы Renault, получит полную автономию в выборе дизайна машины и ее технической части: от подвески до рулевого управления.

Фото: KDesignAG/Kleber Silva

В Ford заявляют, что идентичность бренда будет сохранена за счет уникального стилистического и динамического выбора, а само партнерство с Renault Group подразумевает собой только коммерческую стратегию.

Ожидается, что для американского хэтчбека предложат два варианта аккумулятора: емкостью 40 и 52 кВт/ч. Последний будет способен гарантировать автономность на уровне до 400 км. Максимальная мощность новой Fiesta может составить порядка 150 лошадиных сил.

Фото: KDesignAG/Kleber Silva

Ранее независимый художник Kleber Silva из «KDesignAG» фантазировал на тему дизайна новой «Фиесты» (изображения выше). И если опираться на его рендеры как на достоверные, модель Ford действительно кардинальным образом отличится от соплатформенного Renault 5, как с точки зрения форм-фактора, так и общего дизайна.

Насколько эта визуализация окажется правдивой, станет известно примерно через 2 года, в течение которых Ford собирается разработать и представить серийную Fiesta нового поколения миру.