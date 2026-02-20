Новый маленький, но шустрый хэтчбек Honda «прокачали» в Mugen

Фото: Mugen

Осенью прошлого года состоялась официальная премьера нового кей-кара компании Honda, работающего на электричестве. Машина получила название Super-One и сейчас готовится к началу серийного производства.

В преддверии этого события ателье Mugen представило доработанную версию этого хэтчбека, привезя ее на автосалон в Осаку 2026 года. Этим проектом тюнеры стремятся продемонстрировать потенциал модернизации этого батарейного автомобиля. Появится ли он в таком виде в продаже пока не уточняется.

Доработанный Honda Super-One отличается от обычной массовой 5-дверки, готовящейся к старту продаж, глянцевым черным капотом, передними стойками и крышей в сочетании с белым дизайном кузова, создавая более привлекательный двухцветный контраст.

Фото: Mugen

Кроме того, он оснащен более агрессивным передним бампером-диффузором, аэродинамическими боковыми юбками, задним бампером-диффузором и задним спойлером, что еще больше подчеркивает его спортивный облик и превращает машину в настоящий «горячий хэтчбек».

Интерьер автомобиля сохраняет заводскую конфигурацию. Единственными доработками в нем стали синяя декоративная полоса на части передней панели, а также обновленые сиденья с улучшенной боковой поддержкой и новой обивкой «под замшу».

Фото: Mugen

Никакой информации о силовой установке Mugen Super-One опубликовано не было. Создатели этого проекта ограничились лишь скупыми данными о том, что машина получила специально разработанный режим Boost, способный обеспечить ей увеличение мощности.

Для этой пятидверки также будет доступна имитация переключения передач и активная система управления звуком, которые обеспечат водителя более захватывающими ощущениями от вождения, чем в простой версии этого электрокара.