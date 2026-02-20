Новый BMW 5-Series в кузове универсал показался на первых фото

BMW активно тестирует рестайлинговую версию 5-Series, на что намекает большое количество шпионских фотографий прототипов таких машин. Недавно на испытания выехал универсал.

Взяв за основу снимки этих автомобилей цифровые художники портала «BMW Blog» показали, как они будут выглядеть совершенно без маскировки.

Взглянув на первый рендер новой «пятерки» в кузове универсал, сразу можно понять, что изменения в нем будут произведены по схеме концепта Neue Klasse.

Спекулятивный рендер обновленного универсала BMW 5-Series

Дизайнеры из Баварии могут уменьшить размеры и дизайн радиаторной решетки, наделить машину новыми фарами с молниеобразными внутренними светодиодными вставками, а также примерить ей другие более спортивные бамперы и задние фонари в стиле снятого с производства BMW X4.

Особенностью боковин кузова станут наполовину потайные ручки, выставленные вровень с дверьми.

Спекулятивный рендер обновленного универсала BMW 5-Series

Часть крупных изменений ждет также внутреннее убранство машины, но каким оно окажется на рендерах не показали.

Что касается техники, то новая «пятерка» должна сохранить модульную архитектуру CLAR, на которой был построен ее предшественник.

Ожидается, что в линейку двигателей машины по-прежнему будут входить как бензиновые, так и дизельные силовые установки, дополненные электрическим довеском. От всех этих моторов ждут улучшения производительности и экономичности.

Премьера нового BMW 5-Series, по слухам, должна состояться в июле 2027 года, то есть чуть больше, чем через год.