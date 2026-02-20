Стали известны автомобили, за которыми охотятся угонщики в Великобритании

Специфика рынка той или иной страны, а также популярность автомобилей среди покупателей накладывают собственный отпечаток на то, насколько те или иные машины интересуют автоугонщиков.

Недавно собственной статистикой поделилось Агентство по лицензированию водителей и транспортных средств Великобритании, назвавшее автомобили в «Туманном Альбионе», за которыми охотятся преступники.

Согласно подсчетам, за 2025 год в Британии было угнано 54 тысячи 830 автомобилей. Таким образом, ежедневно в этой стране угоняют примерно 150 машин или около шести в час.

Самым популярным среди местных автоугонщиков оказался хэтчбек Ford Fiesta. Это самый продаваемый автомобиль в Великобритании за всю историю, поэтому немудрено, что основной акцент среди местных преступников сделан именно на нем.

Утверждается, что за год в «Туманном Альбионе» угнали порядка 3 тысячи 511 таких машин. Чаще всего воры выбирают в качестве мишени «Фиесту» шестого поколения, выпускавшуюся в период с 2008 по 2017 годы. Таким машин на дорогах очень много, а значит спрос на запчасти велик.

Следом за Ford Fiesta идут VW Golf (1625 угонов), а также Ford Focus (1474 угона за последние 12 месяцев).

Четвертое место по частоте угонов в Великобритании досталось Toyota RAV4 (1348 краж), а замкнул пятерку BMW 3-Series (1319 угонов за год).