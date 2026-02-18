ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan GT-R: разработка задерживается, «отец» модели готов помочь

Новый Nissan GT-R: разработка задерживается, «отец» модели готов помочь

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Разработка нового поколения Nissan GT-R продолжается, однако сроки выхода модели сдвигаются. После завершения производства версии R35 компания официально подтвердила, что преемник находится в планах, но его запуск потребует больше времени из-за технологических вызовов и смены приоритетов отрасли.

Бывший главный инженер проекта, Хироси Тамура, которого называют «отцом» GT-R, заявил о готовности помочь в создании следующей генерации в качестве консультанта.

Хироси Тамура рядом с Nissan GT-R

По его мнению, культовый спорткар должен сохранить характер и эмоциональность, а значит полностью электрический формат пока не соответствует философии модели. Он считает, что оптимальным вариантом может стать гибридная силовая установка.

В качестве стилистического ориентира для будущего поколения рассматривается концепт-кар Nissan Hyper Force, представленный на Japan Mobility Show осенью 2023 года.

Прототип отличался агрессивным дизайном, массивным аэродинамическим обвесом и футуристичным интерьером (заглавное изображение и изображение ниже).

Nissan Hyper Force Concept

По предварительной информации, серийная версия Nissan GT-R нового поколения может появиться ближе к 2028 году.

Ожидается использование гибридной системы с возможным применением твердотельных аккумуляторов, которые обеспечат машине не только очень быструю зарядку, но и кратное увеличение запаса хода в сравнении с нынешними литий-ионными батареями.

Фото:Nissan

