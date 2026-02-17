ДомойАвтоновости сегодняЧешский убийца Hyundai Creta и Haval Jolion добрался до России

Чешский убийца Hyundai Creta и Haval Jolion добрался до России

Текст: Алиса Шашкова
Копия mgcby8rryita9bwvdxnl 1

В России долгие годы безоговорочным лидером сегмента компактных кроссоверов был корейский «паркетник» Hyundai Creta, но сейчас все изменилось. На этом поприще его сменил китайский вседорожник Haval Jolion. 

Впрочем, у тех, кого не прельщает ни первый вариант (ввезенный по «серому» импорту), ни второй (продающийся в РФ официально), есть возможность приобрести европейский аналог этих моделей. Его автором является компания Skoda.

Как выяснила редакция «Дейли-Мотор» в ходе регулярного обзвона отечественных автосалонов, несколько «серых» дилеров начали торговлю в России новыми кроссоверами Skoda Kamiq. 

Это субкомпактный «паркетник», появившийся на мировой арене в далеком 2019 году. Его длина составляет 4,2-метра, а колесная база равна 2,6-метрам. 

На наш рынок такие кроссоверы везут из «Поднебесной», где их производством занимается совместный завод SAIC и Volkswagen. В каждом из случаев, речь идет о машинах с одинаковым двигателем – 1,5-литровым бензиновым атмосферником на 110 лошадиных сил и 141 Нм крутящего момента.

Мотор агрегатируется с 6-скоростной автоматической трансмиссией, расходуя в среднем на прохождение каждых 100 километров пути по 6,4-литра горючего. 

j6btl4n7iqv6oo5msuyj

В Россию такие кроссоверы сейчас предлагают завезти автосалоны в Воронеже, Ростове-на-Дону и в Крыму. Разброс цен невелик и зависит по большей части от уровня оснащения машины. 

Так, к примеру, за новые Skoda Kamiq в Воронеже просят от 2 миллионов 800 тысяч рублей,  в то время как «крымские» SUV оценены в Симферополе в максимальные для России 3 миллиона 149 тысяч рублей. 

