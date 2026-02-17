Почему Lada Niva до сих пор не знает, что такое новое поколение

Внедорожник Lada Niva остается вне времени. Легендарная модель «АвтоВАЗа» в строю на протяжении уже более 45 лет, но анонса ее смены поколения до сих пор нет. И хотя этот автомобиль был очень близок к тому, чтобы перебраться в следующую генерацию, в конечном счете ему не повезло и проект пал жертвой санкций и политики.

Новая Lada Niva разрабатывалась в рамках кооперации с концерном Renault Group. Автомобиль собирались построить на новой французской платформе CMF-B, представляющей собой полностью иностранную «архитектуру». И именно это в итоге стало камнем преткновения для следующей генерации российского внедорожника.

В 2022 году, когда на Россию обрушились международные санкции, а Renault экстренно свернула свой бизнес и покинула страну, «АвтоВАЗ» остался с новой «Нивой» один на один. Причем к этому моменту для машины, по слухам, уже был утвержден дизайн.

Ожидалось, что внедорожник не будет иметь X-образных элементов нигде на кузове и вернется к корням. А его общие контуры будут пересекаться с первой Niva, экстерьер которой создавался Валерием Семушкиным.

Считалось, что премьера серийного образца следующей «Нивы» состоится в 2023 году, но если бы «АвтоВАЗ» не успел, то показать машину можно было бы до 2024-го.

Несмотря на близость с реализации проект так и остался незавершенным. Из-за иностранной платформы у «АвтоВАЗа» просто не было ресурса на его окончание. А что дальше?

По планам компании выпуск актуальной Niva Legend будет вестись вплоть до 2030 года. Но, скорее всего, старая «Нива» будет оставаться на конвейере еще дольше, ведь преемника для нее пока не просматривается.