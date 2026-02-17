ДомойАвтоновости сегодняПочему Lada Niva до сих пор не знает, что такое новое поколение

Почему Lada Niva до сих пор не знает, что такое новое поколение

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
73cc82eeac71f683eb458a78b7c6d6ad 1

Внедорожник Lada Niva остается вне времени. Легендарная модель «АвтоВАЗа» в строю на протяжении уже более 45 лет, но анонса ее смены поколения до сих пор нет. И хотя этот автомобиль был очень близок к тому, чтобы перебраться в следующую генерацию, в конечном счете ему не повезло и проект пал жертвой санкций и политики. 

Новая Lada Niva разрабатывалась в рамках кооперации с концерном Renault Group. Автомобиль собирались построить на новой французской платформе CMF-B, представляющей собой полностью иностранную «архитектуру». И именно это в итоге стало камнем преткновения для следующей генерации российского внедорожника.

prototip novoy lada 4x4 1 e1610627826718 728x418 1

В 2022 году, когда на Россию обрушились международные санкции, а Renault экстренно свернула свой бизнес и покинула страну, «АвтоВАЗ» остался с новой «Нивой» один на один. Причем к этому моменту для машины, по слухам, уже был утвержден дизайн. 

Ожидалось, что внедорожник не будет иметь X-образных элементов нигде на кузове и вернется к корням. А его общие контуры будут пересекаться с первой Niva, экстерьер которой создавался Валерием Семушкиным. 

Считалось, что премьера серийного образца следующей «Нивы» состоится в 2023 году, но если бы «АвтоВАЗ» не успел, то показать машину можно было бы до 2024-го. 

futur niva dessin 2 1

Несмотря на близость с реализации проект так и остался незавершенным. Из-за иностранной платформы у «АвтоВАЗа» просто не было ресурса на его окончание. А что дальше? 

По планам компании выпуск актуальной Niva Legend будет вестись вплоть до 2030 года. Но, скорее всего, старая «Нива» будет оставаться на конвейере еще дольше, ведь преемника для нее пока не просматривается. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Lada

Читайте также:

Последние новости:

Чешский убийца Hyundai Creta и Haval Jolion добрался...

Небольшой грузовичок Daihatsu стал уютной микро-квартирой на колесах,...

Обслуживать автомобили становится все сложнее: машины стали ломаться...

Создан идеальный автодом для любителей охоты и рыбалки...

Найден редкий Ferrari, пропавший без вести 6 десятилетий...

Toyota Crown празднует 70-летие: новая серия с роскошными...

Японцы выпрашивают «королеву седанов» обратно на родной рынок

Subaru готовит революцию: единственный 8-местный кроссовер изменится до...

Новый минивэн BMW для больших семей примерил облик...

Двойник Renault Twingo из Румынии: как он будет...

Самый качественный минивэн в мире начали продавать в...

Семиместный корейский кроссовер представлен в обновленном виде

Роскошный корейский седан, конкурирующий с Audi, BMW и...

Новый Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

Популярный рамный внедорожник Suzuki продолжает совершенствоваться

Маленький кей-трак суббренда Toyota превратился в гостиничный номер...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+