Toyota Crown празднует 70-летие: новая серия с роскошными апгрейдами

В честь 70-летия легендарной серии Toyota Crown японский бренд представил специальные юбилейные версии всех моделей Crown: Crossover, Sport, Sedan и Estate.

Особое внимание уделено последней модели, Crown Estate, которая получила эксклюзивный пакет THE 70th через программу Kinto Factory.

Внешние изменения включают юбилейные наклейки «70th», подсветку логотипа на земле и опциональные 21-дюймовые многоспицевые тёмные диски, придающие автомобилю дополнительный акцент роскоши.

Интерьер также модернизирован: рычаг переключения передач из кристалла с отметкой 70-летия, обивка высокоглянцевой чёрной кожей, новые цветные ремни безопасности и цифровая панель приборов 12,3 дюйма с двумя новыми стилями отображения — Classic Gear и Metallic.

Заявлено, что эти обновления повышают комфорт, технологичность и создают уникальную атмосферу за рулём автомобилей.

Весь эксклюзивный специальный план модернизации Crown Estate, посвященный 70-летию, оценивается в 510 тысяч иен (порядка 255 тысяч рублей).

Ряд специальных элементов декора можно будет докупить по-отдельности. Прайс-лист на них раскрыт на официальном сайте компании.

Продажи юбилейных Crown уже идут в Японии полным ходом.