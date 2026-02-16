ДомойАвтоновости сегодняSubaru готовит революцию: единственный 8-местный кроссовер изменится до неузнаваемости

Subaru готовит революцию: единственный 8-местный кроссовер изменится до неузнаваемости

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2026 02 16 в 21.16.29

Сегодня единственным представителем модельного ряда Subaru в трехрядном сегменте является «паркетник» Ascent.

Вседорожник, адресованный по большей части США (на Филиппинах и в Южной Америке машина зовется Evoltis), дебютировал в серийном виде в 2017 году, после чего вышел в продажу в качестве сменщика модели Tribeca.

Автомобиль предлагает до восьми мест, спрятанных в трех рядах, и откровенно говоря не пользуется высоким спросом. Впрочем, это не помешало «Субару» обновить его в прошлом году. Но еще серьезнее перемены могут оказаться в его новом поколении, которое должно дебютировать в ближайшие пару лет.

subaru ascent 2.jpg
Subaru Ascent актуального поколения

Журнал «Burlappcar» пофантазировал на тему дизайна нового Subaru Ascent, наделив машину совсем другим экстерьером, схожим с электрическим «паркетником» Trailseeker.

У батарейного SUV гипотетический «Асцент» новой генерации унаследовал головную оптику с иллюминированным 6-звездочным логотипом компании, особые фары и заглушку решетки радиатора. 

333 1
Новое поколение Subaru Ascent (рендер)

Кроссоверу достался в том числе уникальный передний бампер с широким воздухозаборником снизу, выдвижные дверные ручки, новые задние фонари, заползающие на задние крылья, а также выкрашенные в цвет кузова накладки на колесных арках. 

С учетом сходства нового Subaru Ascent на рендере и аккумуляторного Subaru Trailseeker можно предположить, что 8-местный кроссовер мог бы перейти на электротягу. Но пока говорить об этом со 100-процентной вероятностью нельзя.

Узнать это наверняка можно будет до конца 2027 года, когда должна состояться официальная премьера нового «Асцента». 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Burlappcar

Читайте также:

Последние новости:

Новый минивэн BMW для больших семей примерил облик...

Двойник Renault Twingo из Румынии: как он будет...

Самый качественный минивэн в мире начали продавать в...

Семиместный корейский кроссовер представлен в обновленном виде

Роскошный корейский седан, конкурирующий с Audi, BMW и...

Новый Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

Популярный рамный внедорожник Suzuki продолжает совершенствоваться

Маленький кей-трак суббренда Toyota превратился в гостиничный номер...

Длинный Logan и современный аналог Largus: новые модели...

Неузнаваемый Toyota Raize под фанатов американской классики обновился

Toyota Land Cruiser Prado сделали еще брутальнее

Незаметный кроссовер Toyota, способный обогнать Subaru WRX

Малыша Toyota Roomy захотели сделать брутальным внедорожником: и...

Mitsubishi Delica D:5 стала мини-автодомом с двуспальной кроватью,...

Вроде «Крузак», но не тот: в Россию привезли...

В Африке случайно проговорились о цене самого маленького...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+