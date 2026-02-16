Subaru готовит революцию: единственный 8-местный кроссовер изменится до неузнаваемости

Сегодня единственным представителем модельного ряда Subaru в трехрядном сегменте является «паркетник» Ascent.

Вседорожник, адресованный по большей части США (на Филиппинах и в Южной Америке машина зовется Evoltis), дебютировал в серийном виде в 2017 году, после чего вышел в продажу в качестве сменщика модели Tribeca.

Автомобиль предлагает до восьми мест, спрятанных в трех рядах, и откровенно говоря не пользуется высоким спросом. Впрочем, это не помешало «Субару» обновить его в прошлом году. Но еще серьезнее перемены могут оказаться в его новом поколении, которое должно дебютировать в ближайшие пару лет.

Subaru Ascent актуального поколения

Журнал «Burlappcar» пофантазировал на тему дизайна нового Subaru Ascent, наделив машину совсем другим экстерьером, схожим с электрическим «паркетником» Trailseeker.

У батарейного SUV гипотетический «Асцент» новой генерации унаследовал головную оптику с иллюминированным 6-звездочным логотипом компании, особые фары и заглушку решетки радиатора.

Новое поколение Subaru Ascent (рендер)

Кроссоверу достался в том числе уникальный передний бампер с широким воздухозаборником снизу, выдвижные дверные ручки, новые задние фонари, заползающие на задние крылья, а также выкрашенные в цвет кузова накладки на колесных арках.

С учетом сходства нового Subaru Ascent на рендере и аккумуляторного Subaru Trailseeker можно предположить, что 8-местный кроссовер мог бы перейти на электротягу. Но пока говорить об этом со 100-процентной вероятностью нельзя.

Узнать это наверняка можно будет до конца 2027 года, когда должна состояться официальная премьера нового «Асцента».