Новый минивэн BMW для больших семей примерил облик Neue Klasse

Компания BMW всегда скептически относилась к сегменту минивэнов. Единственным более-менее похожим автомобилем в её модельной линейке был универсал Grand Tourer.

Оно и понятно: баварский автопроизводитель позиционирует себя как премиальную компанию, которая создаёт машины для водителей, а не для того, чтобы возить на них детей в школу. Но всё может измениться в будущем, ведь покупательские приоритеты имеют свойство быстро эволюционировать.

Как мог бы выглядеть полноценный минивэн BMW, на днях поразмышлял цифровой художник «SugarDesign», представивший серию рендеров такого автомобиля с оглядкой на новый фирменный стиль компании Neue Klasse.

Новый минивэн BMW (рендер)

Судя по габаритам, на спекулятивных изображениях речь идёт о полноразмерной MPV-модели, которая могла бы обладать полноценными тремя рядами сидений.

Отличительной чертой машины стала характерная головная оптика и узкие «почковидные» элементы решётки радиатора, которые ранее достались модели BMW iX3, а в будущем будут использованы во всех новых электрифицированных автомобилях баварского автопроизводителя.

Новый минивэн BMW (рендер)

Дизайнер наделил гипотетический минивэн BMW задней раздвижной дверью, через которую проглядываются «капитанские» кресла среднего ряда с электронными регулировками.

Дверные ручки на машине оказались утоплены в кузов, а задние фонари получили характерный внутренний рисунок из светодиодов, повторяющий новый BMW iX3.

Новый минивэн BMW (рендер)

Если бы такой минивэн появился на свет, то за приведение его в движение отвечал бы электромотор.

Вероятно, это был бы тот же двигатель, что и в случае со свежим iX3 — то есть конфигурация из двух электромоторов суммарной мощностью 463 лошадиные силы и аккумулятора ёмкостью 109 кВт/ч. Запас хода минивэна в таком случае составил бы примерно 600 километров.