Двойник Renault Twingo из Румынии: как он будет выглядеть

Компания Dacia разрабатывает небольшой электромобиль, который, как ожидается, окажется двойником современного Renault Twingo. Если все пойдет так, как задумано, премьера такой 5-дверки должна состояться в 2027 году. Вероятнее всего машину покажут на автосалоне в Париже, который часто проходит в октябре.

Ожидается, что такой автомобиль получит название Evader, но официальное имя хэтчбека еще не определено.

Dacia Evader, по слухам, будет базироваться на той же платформе, что и Renault Twingo. Это архитектура AmpR Small, которая подразумевает установку электромотора на 82 лошадиные силы в сочетании с литий-железо-фосфатной батареей емкостью 27,5 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 260 километров на одном заряде по циклу WLTP.

Dacia Evader (рендер)

Габариты Evader могут оказаться схожими с «Твинго». Длина машины составит те же самые 3,79-метра, но дизайн автомобиля точно будет другим.

Как можно увидеть на свежих рендерах издания «Auto Plus», новый городской хэтчбек Dacia будет черпать вдохновение с современных моделей этого румынского бренда. Машина получит смелый кубический дизайн, который ранее был опробован в проектах Duster 3 поколения и нового кроссовера Bigster.

Dacia Evader (рендер)

Быструю зарядку предложат в качестве опции, а производство автомобиля наладят на словенском заводе в Ново-Место.

Что касается цены, то здесь журналисты ждут от нового Dacia Evader стоимость на уровне модели Spring, за которую в Европе сейчас просят ниже 18 тысяч евро (1,6-миллиона рублей).