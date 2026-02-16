ДомойАвтоновости сегодняДвойник Renault Twingo из Румынии: как он будет выглядеть

Двойник Renault Twingo из Румынии: как он будет выглядеть

Алиса Шашкова
Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Копия nuova dacia evader come gemella renault twingo 18 000 euro v3 859744 1280x720 1

Компания Dacia разрабатывает небольшой электромобиль, который, как ожидается, окажется двойником современного Renault Twingo. Если все пойдет так, как задумано, премьера такой 5-дверки должна состояться в 2027 году. Вероятнее всего машину покажут на автосалоне в Париже, который часто проходит в октябре.

Ожидается, что такой автомобиль получит название Evader, но официальное имя хэтчбека еще не определено.

Dacia Evader, по слухам, будет базироваться на той же платформе, что и Renault Twingo. Это архитектура AmpR Small, которая подразумевает установку электромотора на 82 лошадиные силы в сочетании с литий-железо-фосфатной батареей емкостью 27,5 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 260 километров на одном заряде по циклу WLTP.

nuova dacia evader come gemella renault twingo 18 000 euro v3 859744 1280x720 1
Dacia Evader (рендер)

Габариты Evader могут оказаться схожими с «Твинго». Длина машины составит те же самые 3,79-метра, но дизайн автомобиля точно будет другим. 

Как можно увидеть на свежих рендерах издания «Auto Plus», новый городской хэтчбек Dacia будет черпать вдохновение с современных моделей этого румынского бренда. Машина получит смелый кубический дизайн, который ранее был опробован в проектах Duster 3 поколения и нового кроссовера Bigster. 

dacia v1 923448 640
Dacia Evader (рендер)

Быструю зарядку предложат в качестве опции, а производство автомобиля наладят на словенском заводе в Ново-Место. 

Что касается цены, то здесь журналисты ждут от нового Dacia Evader стоимость на уровне модели Spring, за которую в Европе сейчас просят ниже 18 тысяч евро (1,6-миллиона рублей).

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Auto Plus

Читайте также:

Последние новости:

Новый минивэн BMW для больших семей примерил облик...

Самый качественный минивэн в мире начали продавать в...

Семиместный корейский кроссовер представлен в обновленном виде

Роскошный корейский седан, конкурирующий с Audi, BMW и...

Новый Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

Популярный рамный внедорожник Suzuki продолжает совершенствоваться

Маленький кей-трак суббренда Toyota превратился в гостиничный номер...

Длинный Logan и современный аналог Largus: новые модели...

Неузнаваемый Toyota Raize под фанатов американской классики обновился

Toyota Land Cruiser Prado сделали еще брутальнее

Незаметный кроссовер Toyota, способный обогнать Subaru WRX

Малыша Toyota Roomy захотели сделать брутальным внедорожником: и...

Mitsubishi Delica D:5 стала мини-автодомом с двуспальной кроватью,...

Вроде «Крузак», но не тот: в Россию привезли...

В Африке случайно проговорились о цене самого маленького...

Малолитражный минивэн Nissan Roox представили в виде «подогретой»...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+