Семиместный корейский кроссовер представлен в обновленном виде

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
Hyundai вывела на тесты обновленную версию своего популярного семейного кроссовера Santa Fe. На основе силуэтов прототипов этой модели были подготовлены первые рендерные изображения такого автомобиля. Их авторами выступило издание «NYMammoth» из Южной Кореи.

Судя по получившимся картинкам, рестайлинговый Santa Fe получит существенные изменения в передней части. Решетка радиатора будет изменена, как и фары, а также дневные ходовые огни, которые приобретут совсем новый рисунок.

Обновленный Hyundai Santa Fe (рендер)

Сзади также не будет никаких фонарей с внутренней начинкой в форме букв «H». Вместо них ждут установку двух вертикальных линий светотехники, визуально объединенных с большой горизонтальной чертой, проходящей через всю дверь багажного отсека.

Обновленный Hyundai Santa Fe (рендер)

Внутри обновленный Santa Fe может получить изменения во всей центральной консоли, отказавшись от нынешней для Hyundai конфигурации с двумя экранами и обеспечив более широкий обзор дороги благодаря практически скрытой небольшой цифровой приборной панели. 

Центральная консоль будет оснащена отдельным сенсорным дисплеем, а рулевое колесо, как ожидается, сохранит свою оквадраченную форму.

Что касается вариантов силовых агрегатов, то помимо существующих бензиновых и электрических версий, дополнительные возможности зарядки тестового автомобиля, замеченного на испытаниях, предполагают добавление подключаемой гибридной системы PHEV.

Также существует вероятность появления модификации с увеличенным запасом хода на электротяге, обеспечивающей чисто электрический запас хода и улучшенные характеристики.

Ожидается, что обновленный Santa Fe официально дебютирует в этом году.

Фото:NYMammoth

