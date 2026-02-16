Новый Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

В конце прошлого года Toyota представила новое поколение пикапа Hilux. А теперь перейти в свежую генерацию предстоит его родственнику по платформе – рамному внедорожнику Fortuner. Эта модель продается на многих рынках, но ее сборка ведется только в Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что в новом поколении это обстоятельство останется неизменным, но в остальном проекту ждут серьезные перемены.

Если верить свежим рендерам Toyota Fortuner следующей генерации, размещенным в открытом доступе известным цифровым художником «Theottle», реформенный «рамник» может украсть дизайн у актуального Toyota Hilux.

Toyota Fortuner нового поколения (рендер)

По крайней мере на это указывают одинаковый вид фар и решетки радиатора нового виртуального «Форчунера» и его реального родственника в кузове пикап.

Внедорожник сохранит 3-рядный салон, в котором смогут разместиться до семи человек, а его передняя панель будет копировать под дизайну «Хайлаксовскую».

Интерьер Toyota Hilux нового поколения

Что касается технической части, то от нее ждут гибридного силового агрегата, который предлагается для нового Toyota Hilux.

В его состав войдет 2,8-литровый «наддувный» дизельный мотор, развивающий 204 л.с., пару которому составит электрический двигатель на 16 «сил» и аккумулятор на 0,2 кВт/ч.

Презентовать новое поколение внедорожника Toyota Fortuner, по слухам, собираются в течение 2026 года.