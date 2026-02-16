ДомойАвтоновости сегодняНовый Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

Новый Toyota Fortuner украдет дизайн Hilux

В конце прошлого года Toyota представила новое поколение пикапа Hilux. А теперь перейти в свежую генерацию предстоит его родственнику по платформе – рамному внедорожнику Fortuner. Эта модель продается на многих рынках, но ее сборка ведется только в Юго-Восточной Азии.

Ожидается, что в новом поколении это обстоятельство останется неизменным, но в остальном проекту ждут серьезные перемены.

Если верить свежим рендерам Toyota Fortuner следующей генерации, размещенным в открытом доступе известным цифровым художником «Theottle», реформенный «рамник» может украсть дизайн у актуального Toyota Hilux.

Снимок экрана 2026 02 16 в 11.08.40
Toyota Fortuner нового поколения (рендер)

По крайней мере на это указывают одинаковый вид фар и решетки радиатора нового виртуального «Форчунера» и его реального родственника в кузове пикап.

Внедорожник сохранит 3-рядный салон, в котором смогут разместиться до семи человек, а его передняя панель будет копировать под дизайну «Хайлаксовскую». 

c5fb5e0f 5057 5bbe 8695 a8191dd50000
Интерьер Toyota Hilux нового поколения

Что касается технической части, то от нее ждут гибридного силового агрегата, который предлагается для нового Toyota Hilux.

В его состав войдет 2,8-литровый «наддувный» дизельный мотор, развивающий 204 л.с., пару которому составит электрический двигатель на 16 «сил» и аккумулятор на 0,2 кВт/ч. 

Презентовать новое поколение внедорожника Toyota Fortuner, по слухам, собираются в течение 2026 года. 

Фото:Theottle

