Неузнаваемый Toyota Raize под фанатов американской классики обновился

Японская фирма Cal’s Motor представила дополнение для своей популярной модели Havana, которая построена на базе кроссовера Toyota Raize, ни совершенно не похожа на оригинал с точки зрения внешности. Вместо этого автомобиль буквально состоит из стилистических изменений, призванных сделать его похожим на американские ретро-модели. 

За счет обвесов Havana отличается по размерам от Toyota Raize. Длина машины равна 4,1-метру, ширина – 1,7-метрам, а высота – 1,6-метрам.

Небольшое увеличение в габаритах обусловлено наличием у переделанной модели особых хромированных бамперов, помимо которых автомобиль получает классическую хромированную решетку радиатора и 16-дюймовые колеса аналогичного цвета с ретро-мотивами.

В дополнении для этой модели разработчики предлагают укомплектовать «Гаванну» переделанной радиаторной решеткой и новыми светодиодными фарами с четырьмя «глазами», улучшающими характеристики освещения. 

Кроме того, у покупателей таких машин есть возможность выбора нового дизайна топливного лючка. 

В интерьере новой Havana будет использоваться исключительно коричневая кожаная обивка сидений. Рулевое колесо украсят логотипом бренда, а центральный сенсорный дисплей сменит графику. 

Что касается силовых агрегатов, то «Гаванна» сохранит существующую конфигурацию бюджетного кроссовера Raize, предлагающую различные варианты двигателей, в том числе: 1,2-литровый атмосферный бензиновый двигатель с передним приводом, 1-литровый турбированный бензиновый двигатель с полным приводом и 1,2-литровый гибридный двигатель с передним приводом.

Цены на реформенный кроссовер Cal’s Motor Havana в Японии будут начинаться от 4 миллионов 280 тысяч иен (2 миллиона 155 тысяч рублей). 

Фото:Cal's Motor

