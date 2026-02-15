Незаметный кроссовер Toyota, способный обогнать Subaru WRX

Когда речь заходит о действительно быстрых автомобилях Toyota, кроссоверы далеко не те машины, которые сразу приходят на ум. Чего только стоят модели Supra, Celica и MR2, запомнившиеся многим автолюбителям по сериям видеоигр и культовым фильмам.

Но с недавнего времени в этот список вполне можно включить один SUV, о котором раньше никто бы и не подумал. Сегодня это третья по скорости «Тойота», что продается на мировом рынке. И, что самое интересное, проходя мимо нее на улице это никто даже не поймет.

Речь идет о Toyota RAV4, но не в обычной, а подключаемой модификации. Практичный семейный кроссовер в PHEV-варианте оказался «волком в овечьей шкуре».

Toyota RAV4 PHEV

Его силовая установка на базе 2,5-литрового ДВС развивает внушительные 302 лошадиные силы, обеспечивая этой модели впечатляющую динамику. Причем настолько высокую, что позволяет ему обгонять Subaru WRX и бороться со среднемоторными Ferrari, оснащенными двигателями V8.

Toyota RAV4 PHEV официально разгоняется с места до 100 километров в час за 5,5-секунды. В независимых тестах эта цифра еще ниже – 5,4-секунды.

Интерьер Toyota RAV4 PHEV

Для сравнения, Subaru WRX достигает скорости в 100 км/ч с места за 5,6-секунды, то есть на 0,1 – 0,2-секунды медленнее, чем семейный кроссовер «Тойоты».

Более того, Ferrari 348 образца 1990 года выпуска также не сможет угнаться за RAV4 PHEV. Чтобы разогнаться от 0 до 100 км/ч у него уйдет столько же, сколько у Subaru WRX (5,6-секунды), чего будет недостаточно, чтобы опередить массовый японский семейный «паркетник».