Незаметный кроссовер Toyota, способный обогнать Subaru WRX

Алексей Шмидт
Текст: Алексей Шмидт
Копия RPV MY21 0027 V001 1

Когда речь заходит о действительно быстрых автомобилях Toyota, кроссоверы далеко не те машины, которые сразу приходят на ум. Чего только стоят модели Supra, Celica и MR2, запомнившиеся многим автолюбителям по сериям видеоигр и культовым фильмам. 

Но с недавнего времени в этот список вполне можно включить один SUV, о котором раньше никто бы и не подумал. Сегодня это третья по скорости «Тойота», что продается на мировом рынке. И, что самое интересное, проходя мимо нее на улице это никто даже не поймет.

Речь идет о Toyota RAV4, но не в обычной, а подключаемой модификации. Практичный семейный кроссовер в PHEV-варианте оказался «волком в овечьей шкуре».

1752818862 toyota rav4 phev r 1
Toyota RAV4 PHEV

Его силовая установка на базе 2,5-литрового ДВС развивает внушительные 302 лошадиные силы, обеспечивая этой модели впечатляющую динамику. Причем настолько высокую, что позволяет ему обгонять Subaru WRX и бороться со среднемоторными Ferrari, оснащенными двигателями V8. 

Toyota RAV4 PHEV официально разгоняется с места до 100 километров в час за 5,5-секунды. В независимых тестах эта цифра еще ниже – 5,4-секунды. 

Toyota RAV4 PHEV Interior 1
Интерьер Toyota RAV4 PHEV

Для сравнения, Subaru WRX достигает скорости в 100 км/ч с места за 5,6-секунды, то есть на 0,1 – 0,2-секунды медленнее, чем семейный кроссовер «Тойоты». 

Более того, Ferrari 348 образца 1990 года выпуска также не сможет угнаться за RAV4 PHEV. Чтобы разогнаться от 0 до 100 км/ч у него уйдет столько же, сколько у Subaru WRX (5,6-секунды), чего будет недостаточно, чтобы опередить массовый японский семейный «паркетник».

Фото:Toyota

